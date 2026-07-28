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ROBO CON FUERZA

Cuatro detenidos tras ser sorprendidos robando en unos trasteros de San Blas

Uno de ellos permanecía al volante de un vehículo de alta gama, mientras que los otros tres fueron localizados en el interior del inmueble con varias cajas

Los objetos intervenidos por la policía a los sospechosos.

Los objetos intervenidos por la policía a los sospechosos. / Policía Nacional

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Héctor González

Héctor González

Madrid

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres que fueron sorprendidos robando en unos trasteros de San Blas. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que varias personas estaban robando en el interior de una zona de almacenamiento.

Cuando las patrullas llegaron al lugar, localizaron un vehículo de alta gama que permanecía fuera con el motor en marcha. Al volante se encontraba un hombre que llevaba puestos unos auriculares inalámbricos para comunicarse con las personas que se encontraban dentro del edificio.

Tras comprobar que el candado de uno de los trasteros estaba abierto, los agentes realizaron una inspección del recinto. En su interior encontraron a otros tres varones que portaban varias cajas y que mostraron una actitud nerviosa ante la presencia policial.

Durante el cacheo superficial, los policías hallaron en poder de uno de los sospechosos varias cuñas negras presuntamente utilizadas para abrir candados sin necesidad de llave. Los agentes comprobaron además que sus auriculares estaban conectados a una llamada activa con el hombre que permanecía en el vehículo.

Entre las pertenencias intervenidas se encontraron más de 600 euros en efectivo, varios billetes de otros países, teléfonos móviles, un juego de bridas, varios relojes de alta gama, productos de belleza de marcas exclusivas y diez juegos de llaves correspondientes a distintos portales.

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Ante estos indicios, los cuatro hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

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