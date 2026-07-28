La cuarta ola de calor de este verano llega pisando fuerte: Madrid tendrá aviso naranja este miércoles por máximas de 38ºC, según la Aemet

En marco del fuego que permanece activo, los madrileños enfrentan otra jornada veraniega sofocante, por un lado, por el humo y, por el otro, por la máxima de 38ºC que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, por lo que se activará el nivel naranja (importante) de alerta.

Otra ola de calor antes de que se acabe julio

Normalmente el mes que más solemos temer es agosto, cuando las oficinas se desocupan y los trenes se llenan de turistas. Pero en medio de un verano adelantado, julio no se ha querido quedar atrás este año con otra ola de calor.

Los cielos permanecerán despejados y secos, pero ya desde el mediodía se superarán los 30ºC con termómetros que seguirán subiendo durante la tarde hasta llegar al punto más alto entre las 13:00 y 21:00 horas, así que la Aemet activará el aviso naranja por el peligro importante que representará el calor, especialmente a las 17:00, ya que sobre esa hora se materializará la máxima.

En concreto, la Sierra, la zona metropolitana y Henares, así como el área del Sur, Vegas y Oeste estarán bajo alerta. Sin embargo, será el costado oeste el más sensible, todavía al tanto de ver cómo sigue evolucionando los incendios activos en medio de otros focos fuertes en Ávila y en Toledo, sin dejar de la vista a Segovia y a Guadalajara.

Así podría evolucionar el nivel de riesgo este miércoles

El centro y sus alrededores, como Parla, Getafe, Alcrocón, Las Rozas, Alcobendas o Alcalá de Henares, permanecen con nivel de peligro muy bajo. Sin embargo, el norte permanece en el nivel más alto (rojo), en zonas como Cercedilla, Rascafría, Buitrago del Lozoya.

Se le suma el costado este, donde también hay algunas zonas rojas, en particular, a espera de ver el comportamiento de los focos de Guadalajara. El sur está en riesgo muy alto (naranja), de la misma forma que buena parte del costado oeste, con algunos puntos con menos peligro.

Mapa peligro de incendio para este miércoles / Aemet

De momento, el fuego en Almorox (Toledo) y Ávila todavía podrían verse afectados por las altas temperaturas y el viento. En Madrid, preocupan municipios como Navas del Rey, Camino del Pinarejo o San Martín de Valdeiglesias, pero puede seguir consultado el avance de las llamas con mapas en línea.

Un miércoles de temperaturas en Aumento

Aunque el martes ya inauguraba el comienzo de la ola de calor, este miércoles seguirá viendo el aumento en los termómetros, que será ligero o sin cambios en las máximas. En concreto, se superarán los 35ºC en zonas bajas y de la Sierra y los 38ºC en el resto. Aun así, en valles del este y sur se podrán alcanzar los 39ºC.

De hecho, Alcalá de Henares y Aranjuez subirán a los 40ºC, mientras que Getafe llegará a los 39ºC. Las mínimas despertarán a los madrileños coincidiendo con el amanecer a las 7:00 horas, al rededor de los 25ºC, tras otra noche tropical.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Será una semana en la que dormir será complicado. No sólo por la preocupación por las viviendas calcinadas, sino también porque en los próximos días la mínima no descenderá por debajo de los 20ºC, ni siquiera en toda la noche.

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Así será, por lo menos, hasta el lunes, cuando la mínima será de 23ºC. Pero la máxima más alta será este jueves, que espera aviso amarillo por calor, con 38ºC. A partir del viernes, empezará a bajar con un fin de semana de hasta 37ºC y un lunes que subirá a los 36ºC.