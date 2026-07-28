Mapa en tiempo real de las carreteras cortadas por los incendios en Madrid: consulta aquí los tramos que debes evitar

Los incendios forestales que avanzan por la Sierra Oeste de Madrid continúan condicionando la movilidad en numerosos municipios de la región.

Las llamas, el humo y el despliegue de los equipos de extinción han obligado a establecer cortes totales o parciales en algunos de los principales accesos a localidades como Villa del Prado, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey o Pelayos de la Presa.

Eso sí, la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución del fuego y de las necesidades de los servicios de emergencia, por ello, los conductores deben comprobar el estado de las carreteras antes de salir y evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible por las zonas afectadas. A continuación, el mapa en tiempo real de la DGT para consultar las carreteras y los tramos afectados.

Consulta las incidencias, retenciones y cortes de tráfico en Madrid. Abrir el mapa de la DGT en una nueva ventana

Carreteras afectadas por los incendios en Madrid

Un total de 13 carreteras autonómicas y 178 kilómetros de la red viaria de la Comunidad de Madrid presentan afecciones como consecuencia de los incendios forestales. El balance comprende 17 tramos, ya que algunas vías registran restricciones en varios puntos de su recorrido. Los tramos a tener en cuenta son:

M-507 , entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado. M-540 , entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo. M-501 , entre los kilómetros 40 y 72, desde Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial.

, entre los kilómetros 40 y 72, desde Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial. M-541 , entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. M-512 , entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501.

, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501. M-531 , entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela.

, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela. M-539 , entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Cebreros.

, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Cebreros. M-537 , entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela.

, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela. M-510 , entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial.

, entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial. M-521 , entre los kilómetros 6 y 16, entre Quijorna y Navalagamella.

, entre los kilómetros 6 y 16, entre Quijorna y Navalagamella. M-957 , entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias.

, entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias. M-507 , entre los kilómetros 18 y 28,5, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, en sentido ascendente.

, entre los kilómetros 18 y 28,5, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, en sentido ascendente. M-501 , entre los kilómetros 33 y 40, entre Colmenar del Arroyo y Chapinería, en sentido ascendente.

, entre los kilómetros 33 y 40, entre Colmenar del Arroyo y Chapinería, en sentido ascendente. M-512 , entre los kilómetros 0 y 10,5, desde Santa María de la Alameda, en sentido ascendente.

, entre los kilómetros 0 y 10,5, desde Santa María de la Alameda, en sentido ascendente. M-533 , desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, en sentido ascendente.

, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, en sentido ascendente. M-521 , entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela, en sentido descendente.

, entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela, en sentido descendente. M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501, en sentido ascendente.

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Las autoridades recomiendan no acercarse a las zonas afectadas por los incendios y dejar libres las carreteras para facilitar el paso de bomberos, ambulancias, agentes forestales y maquinaria pesada.