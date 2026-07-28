Madrid registra la cifra más baja de paro en un segundo trimestre desde 2008 con 297.900 desempleados

El paro bajó en 8.700 personas en el segundo trimestre en Madrid hasta los 297.900 desempleados, un 2,8% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 7,58%.

Esta cifra de parados es la más baja en un segundo trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Madrid (16 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2015.

En el conjunto del país, el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado.

En el segundo trimestre se crearon en Madrid 62.100 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 3.631.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 3.929.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 53.300 personas (+1,38%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 4.000 mujeres (-2,3%), frente a un retroceso del paro masculino de 4.800 parados (-3,5%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 167.300 y la tasa de paro femenino en el 8,55% . Por su parte, 130.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,62%.

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En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Madrid aumentó en 1.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 19,81%.