Celtas Cortos, Soleá Morente y Miss Caffeina pondrán la banda sonora a las grandes verbenas del verano madrileño: San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir catorce días de celebración con motivo de las tres grandes fiestas que, cada verano, llenan de tradición y ambiente las calles de la capital: San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, patronos de distintos distritos madrileños.

Así, del 4 al 16 de agosto con talleres, procesiones, limonada y chotis, los barrios de Lavapiés, La Latina y Las Vistillas se llenarán de bullicio, color... ¡y música! Y es que si algo caracteriza a las fiestas madrileñas eso son sus grandes verbenas y su variada oferta musical, que este año contará con la presencia de los icónicos Celtas Cortos, la artista flamenca Soleá Morente y el grupo de pop rock Miss Caffeina.

Fiestas de San Cayetano

A partir del próximo martes 4 de agosto, las zonas de El Rastro y Lavapies darán el pistoletazo de salida al ciclo festivo con una programación que incluirá actividades como la Exhibición de Gigantes y Cabezudos o la Masterclass Popular de Chotis, a cargo de la Asociación de Castizos Los Chisperos.

Soleá Morente marcará el punto fuerte de las celebraciones con su actuación el jueves 6 de agosto en la Plaza General Vara del Rey / Europa Press

Las celebraciones alcanzarán su punto álgido con la actuación de la cantante y actriz Soleá Morente, que ha prometido revolucionar el barrio con su particular fusión entre su herencia flamenca, el pop rock, el indie y la electrónica. El concierto que tendrá lugar el jueves 6 de agosto a las 21:30 horas se dará cita en la Plaza del General Vara del Rey.

La imagen de San Cayetano durante la procesión en honor al Santo / EFE

El viernes 7 de agosto se pondrá el broche final a las fiestas en honor a San Cayetano con la celebración de varios actos religiosos entre los que destacan la Santa Misa a las 19:00 horas en la Iglesia de San Millán y San Cayetano, y la procesión de San Cayetano que saldrá desde la misma iglesia a las 20:00 horas.

Fiestas de San Lorenzo

Las fiestas de San Lorenzo, que concentrarán verbenas, procesiones y actividades vecinales en la plaza de Arturo Barea en Lavapiés darán comienzo la tarde del sábado 8 de agosto con su famosa batalla de agua. Su día grande, el lunes 10 de agosto estará marcado por la Santa Misa en honor al santo, que se celebrará en la Iglesia de San Lorenzo a las 19:00 horas, y por su procesión patronal que saldrá a las 20:00 horas desde el mismo templo.

Tradicional procesión de San Lorenzo por las calles mas castizas de Madrid / EFE (Víctor Lerena)

Con propuestas musicales como el Tributo a La Penúltima Sabinera, la actuación de Metroolé o Lotus, las celebraciones en honor a San Lorenzo finalizarán el martes 11 de agosto con su VII Concurso de Chotis Virgen de la Paloma organizado por la parroquia del mismo nombre y que tendrá lugar en la plaza en honor a esta virgen de 21:00 a 22:30 horas.

El VII Concurso de Chotis de la Virgen de la Paloma se dará cita en la Plaza de la Virgen de la Paloma el martes 11 de agosto de 21:00 a 22:30 horas / Archidiocesis de Madrid

Fiestas de la Virgen de la Paloma

El distrito Centro será el último en vestirse de gala para cerrar el ciclo festivo de agosto con las fiestas de la Virgen de la Paloma, que tendrán como principales escenarios Los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja. La programación, que arrancará el jueves 13 de agosto, contará con propuestas musicales como Los Celdas Cortos, encargados de abrir el repertorio de las fiestas a las 21:30 horas.

Los Celdas Cortos llegarán a Madrid para traer consigo su particular fusión de rock, celta y pop / Auditorio Roig Arena

La agenda festiva incluirá también algunas de las citas más tradicionales como la Gran Chocolatada Castiza y el Campeonato Internacional Castizo de Mus, además de los principales actos religiosos en honor a la patrona, que tendrán lugar el sábado 15 de agosto con la ofrenda floral a las 12:45 horas, la misa solemne a las 13:00 horas y la tradicional procesión que partirá desde la Iglesia de la Virgen de la Paloma a las 19:30 horas.

Miss Caffeina pondrá el broche final a las verbenas de agosto con su concierto a las 21:30 horas el domingo 16 de agosto en los Jardines de Las Vistillas / Europa Press

Las fiestas y, con ellas, las verbenas de agosto, llegarán a su fin con distintas actividades durante el domingo 16 de agosto y un último gran concierto. Miss Caffeina será la encargada de poner el broche musical a las celebraciones con una actuación a las 21:30 horas en los Jardines de las Vistillas.