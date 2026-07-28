Más allá del ‘caso Julián’: los deberes del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes

El Atlético de Madrid encara el inicio de una pretemporada que se antoja decisiva para el desarrollo de la temporada. La dirección deportiva ha comenzado a dar forma al nuevo proyecto con incorporaciones como las de Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee y Morten Hjulmand, tres movimientos que refuerzan posiciones que lo requerían desde hace años y que evidencian la voluntad del club de construir una plantilla más competitiva. Sin embargo, el trabajo no está terminado y hay varios asuntos que aún reclaman la intervención de la dirección deportiva del Atlético de aquí al cierre del mercado.

El ’caso Julián’, la gran prioridad

Si hay un nombre que ha acaparado todas las miradas en el Atlético de Madrid en las últimas semanas, ese es el de Julián Alvarez. El argentino soltó una bomba de relojería sobre su futuro en la zona mixta del segundo encuentro del Mundial con la selección argentina. "Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño", sentenció la Araña. Este manifiesto llegó tan solo unos días después de que el Real Madrid realizara una oferta pública de 150 millones de euros por el jugador y tras varios meses de acercamientos con el FC Barcelona.

Pero ni las declaraciones del jugador ni las propuestas por parte de otros clubes han parecido cambiar la visión del Atlético. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, se encargó de responder al jugador con un escrito a la Agencia EFE. En él afirmó que el club "no quiere transferir sus derechos" y la postura de la entidad rojiblanca siempre ha sido quedarse con el futbolista argentino para seguir construyendo el proyecto en torno a su figura. A través de sus perfiles en redes sociales, el Atlético dejó entrever que el delantero argentino tomará la palabra próximamente para esclarecer lo sucedido en las últimas semanas.

Por su parte, Miguel Ángel Gil Marín compareció en los medios oficiales del club para mostrar de nuevo el pensamiento de la directiva rojiblanca. “Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada. Eso me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento van a ser el de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional”, explicó el dirigente.

El argentino se ha convertido en una pieza central del proyecto rojiblanco y su futuro representa una de las grandes cuestiones que el club debe despejar con urgencia. Más allá de su rendimiento sobre el césped, su figura representa la apuesta del Atlético por construir un equipo alrededor de un futbolista diferencial y con capacidad para marcar una época. Por eso, cualquier escenario que ponga en duda su continuidad altera los planes de la entidad, que requiere de una solución firme al respecto para seguir construyendo alrededor del argentino.

Encarrilar la operación salida

El segundo de los objetivos en este mercado para el Atlético pasa por el lado contrario. El conjunto rojiblanco necesita dar salida a jugadores que han perdido protagonismo con Simeone y que ya no parecen tener un rol importante dentro del equipo. Antes de incorporar nuevas piezas es necesario dar salida a jugadores transferibles. La operación salida puede ser especialmente relevante para terminar de equilibrar una plantilla que necesita reducir efectivos y redefinir roles. Jugadores que han quedado relegados a un segundo plano, futbolistas que han perdido peso en la rotación o piezas cuyo ciclo parece haber llegado a su final.

En este punto irrumpe un jugador como Thiago Almada, que negocia su traspaso a Flamengo, según ha confirmado públicamente el director del departamento de fútbol del conjunto brasileño, José Boto. "Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él. No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el 'sí'. Si viene, va a ser en las condiciones que nosotros queremos", declaró el dirigente luso. El futbolista argentino desembarcó en Madrid la pasada temporada, pero no ha cumplido con las expectativas en esta primera experiencia en el Atlético. A medida que ha avanzado la temporada, Almada ha ido perdiendo protagonismo. Con el dinero obtenido por el traspaso del argentino, la dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany dispondrá de mayor libertad para acometer las incorporaciones prioritarias.

Otro de los nombres en el punto de mira en clave rojiblanca es el de Nahuel Molina. El lateral ha sido uno de los fijos para Simeone estas últimas temporadas. Siempre al servicio del técnico argentino para ocupar la demarcación que fuera necesario. En cambio, en el seno de la afición rojiblanca no se trata de un futbolista especialmente querido. Hace poco más de un año, en la ‘Noche de Bienvenida’ que celebra el Atlético en el Metropolitano antes del comienzo de cada temporada fue abucheado por buena parte de su público. Estas últimas semanas se le relaciona con el Napoli. El equipo del sur de Italia vería con buenos ojos la incorporación del lateral, que además liberaría un espacio salarial considerable.

La incorporación de ‘segundos espadas’

El Atlético también tiene pendiente terminar de completar su plantilla con futbolistas capaces de aportar un salto de calidad desde un escalón diferente al de sus grandes referentes. En ese segundo nivel ya aparece el nombre de Kang-in Lee, que encaja con un perfil similar al que pudiera desempeñar Antoine Griezmann en las últimas temporadas. Se estima que Atlético y PSG han cerrado el traspaso en torno a 35 millones de euros más cinco en variables. Será jugador rojiblanco hasta 2031.

Pero el mercado rojiblanco no se detiene ahí. La dirección deportiva también ha explorado otras opciones de mayor impacto como Mason Greenwood o Jadon Sancho. Con el surcoreano ya fichado, uno de estos dos nombres será el elegido para complementar la plantilla rojiblanca. El internacional inglés, de 26 años, podría llegar como agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester United. Su elevado salario y los numerosos pretendientes que arrastra podrían complicar la operación. Aún más compleja parece la operación de Greenwood. El inglés, de 24 años, milita en el Marsella, pero el fútbol árabe y sus salarios desproporcionados podrían ser su vía de escape.

La dirección deportiva busca futbolistas con capacidad para asumir protagonismo en determinados momentos y evitar que el equipo dependa en exceso de Julián Alvarez, tal y como se vio, por momentos, durante la temporada pasada.

El asunto Giménez

El último de los deberes anotados en la lista del Atlético de Madrid trata sobre un asunto especialmente delicado: la posible salida de José María Giménez, una institución dentro del club. El uruguayo es uno de los grandes símbolos del Atlético de la última década, un futbolista identificado con la filosofía del club y una de las figuras más reconocibles de la era Simeone. Su posible salida, por tanto, merece un capítulo aparte.

El papel del uruguayo en las últimas temporadas viene siendo testimonial. Las numerosas lesiones que acumula no le han permitido desempeñar su labor en las mismas condiciones que el resto de compañeros. Según ha revelado el periodista Isaac Suárez en Radio MARCA, todas las partes involucradas podrían estar de acuerdo en firmar una salida.

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En el club no esperan recibir una elevada cifra de traspaso a cambio, pero sí que liberaría una importante cantidad de masa salarial. Sin embargo, en caso de que no aparezca una oferta satisfactoria para todas las partes, seguirá formando parte del Atlético de Madrid. Su continuidad o su salida será, por tanto, una de las decisiones de mayor calado que tendrá que tomar el Atlético este verano.