La batalla por el gran contrato de la basura de Madrid: 871 millones para gestionar Las Lomas en Valdemingómez

Las principales empresas de recogida de residuos que operan en España han presentado sus ofertas para hacerse con un contrato en Madrid valorado en 871 millones de euros, que consiste en la operación de la planta de Las Lomas en el parque tecnológico de Valdemingómez.

Según las actas de la licitación del Ayuntamiento de Madrid consultadas por Europa Press, son tres los consorcios que se han presentado al concurso: la alianza entre Urbaser (Blackstone y EQT) y la francesa Paprec; la de Prezero (Grupo Schwarz) con FCC Medio Ambiente; y la de Valoriza (Morgan Stanley) y Aquambiente (Veolia).

Los pliegos establecen que la empresa concesionaria tendrá que presentar y asumir un plan de inversión de 100 millones de euros para la actualización de las instalaciones, así como priorizar la minimización del envío de residuos a vertedero, para lo cual tendrá que maximizar el porcentaje de recuperación de materiales reciclables con las mejoras que sean necesarias.

También tendrá que abonar al Ayuntamiento un canon anual del 5% de los ingresos obtenidos por la venta de la energía eléctrica que produce la incineración de residuos, con un mínimo anual de 500.000 euros y un máximo de un millón, es decir, unos 9 millones de euros en 15 años, importe que será destinado a actuaciones en el distrito de Villa de Vallecas.

Actualmente, Veolia y Prezero operan esta planta, que gestiona directamente 360.000 toneladas de residuos al año y da servicio a más de 1,2 millones de habitantes.

Las Lomas está formada por dos instalaciones principales: la Planta de Clasificación y Recuperación de materiales reciclables y materia orgánica y la Planta de Valorización Energética de los rechazos valorizables (CDR).

Este complejo recibe una parte de los residuos domésticos de la fracción resto (contenedor de tapa naranja), así como los rechazos valorizables de otras plantas del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

En primer lugar, en la Planta de Clasificación y Recuperación se lleva a cabo una separación de los residuos con el objetivo de recuperar aquellos materiales que puedan ser reciclados y fomentar la economía circular. En esta misma planta, además, se extrae la materia orgánica contenida en la fracción resto para que posteriormente se someta al tratamiento correspondiente.

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Los rechazos resultantes de estos procesos, junto con los rechazos valorizables de otras plantas de Valdemingómez, se dirigen a la Planta de Valorización Energética, donde se realiza la incineración de los residuos para producir energía eléctrica.