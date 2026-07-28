Actividades gratuitas para los evacuados por los incendios en Madrid: horarios y municipios

No es un secreto: los incendios en Madridhan obligado a numerosas familias a abandonar sus viviendas y trasladarse temporalmente a distintos puntos de acogida habilitados por la Comunidad de Madrid.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno, los centros intentan ofrecer a los evacuados un entorno seguro y una atención adaptada a sus necesidades. Y es que la situación resulta especialmente difícil para los niños, que han tenido que dejar atrás sus casas, sus rutinas y sus espacios habituales de un momento para otro.

Es por eso que, para hacer más llevadera la espera, el Gobierno regional ha preparado una programación cultural y de ocio con propuestas pensadas para todas las edades.

Teatro infantil en Alcalá de Henares y Móstoles

El grupo de teatro infantil Ni colorín ni colorado ofrecerá dos representaciones dirigidas especialmente a los más pequeños. La primera función comenzará a las 11:00 en el Polideportivo Espartales de Alcalá de Henares. La segunda tendrá lugar a las 17:00 en el Polideportivo Paco Sedano de Móstoles.

El espectáculo propone una revisión contemporánea de cuatro cuentos tradicionales. Las intérpretes ofrecen nuevas versiones de las historias de Caperucita Roja, Hansel y Gretel, Rapunzel y La patita fea.

El espectáculo propone una revisión contemporánea de cuatro cuentos tradicionales / WIKIPEDIA

Circo, malabares y pintacaras en Leganés y Villamanta

Las familias acogidas en Leganés y Villamanta podrán asistir a una actuación de circo protagonizada por tres artistas profesionales. La primera exhibición será a las 11:00 en el Polideportivo La Cantera de Leganés. La segunda comenzará a las 18:30 en el pabellón municipal de Villamanta, situado en el número 9 de la calle Barrio Nuevo.

Los artistas mostrarán diferentes disciplinas circenses en una propuesta que combinará técnica, creatividad y entretenimiento. Después del espectáculo, se impartirá un taller de iniciación al circo. Niños y adultos podrán aprender de manera lúdica técnicas básicas de malabares y otras destrezas.

La programación también contará con zancudos, que recorrerán los recintos y elaborarán figuras de globoflexia para los asistentes. Además, una animadora realizará sesiones de pintacaras antes y después de las actuaciones para que los niños puedan transformarse en sus personajes favoritos.

Después del espectáculo, se impartirá un taller de iniciación al circo / CIRCLASSICA

Conciertos en Alcobendas y Las Rozas

La oferta cultural se completa con dos conciertos del dúo Váray-Sorozábal. La primera actuación tendrá lugar a las 11:00 en el Polideportivo José Caballero de Alcobendas. La segunda se celebrará a las 18:00 en el Centro Deportivo La Marazuela de Las Rozas de Madrid. El dúo interpretará Ecos de dos tierras, un concierto que reúne y fusiona elementos de la música tradicional húngara y española.

Seis puntos de acogida con actividades culturales

El programa se desarrolla en seis de los centros habilitados para atender a las personas que han tenido que abandonar sus hogares debido al avance de los incendios en Madrid.

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Las familias deberán seguir en todo momento las indicaciones facilitadas por los responsables de cada punto de acogida, ya que los horarios o las actividades podrían modificarse en función de la evolución de la emergencia.