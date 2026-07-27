CERCANÍAS MADRID
Renfe anuncia nuevos cortes en la polémica línea C-5: fechas, estaciones afectadas y alternativas de transporte
Estas afectaciones al transporte se unen a las modificaciones anunciadas en las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 durante el mes de agosto
Cercanías Madrid confirmaba el pasado 23 de julio a través de sus canales oficiales que la polémica línea C-5 sufriría nuevos cortes e interrupciones en su servicio. Desde la empresa ferroviaria anunciaban que, debido a las obras de mejora de su infraestructura, los trenes de esta línea no prestarían servicio entre Villaverde Alto y Embajadores hasta el próximo domingo 16 de agosto.
Paradas afectadas y alternativas de transporte
Renfe confirmaba que esta medida dejaría sin servicio las estaciones de Puente Alcocer, Orcasitas, Doce de Octubre, Menéndez Álvaro, Sol y Embajadores. Así, el trayecto de la C-5 ha quedado dividido en dos tramos de Humanes/Fuenlabrada a Villaverde Alto y de Móstoles-El Soto a Embajadores, ambos con una frecuencia estimada de 10 minutos.
Para suplir los cortes, desde la empresa ferroviaria han previsto la puesta en marcha de un servicio especial de trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro con parada en varias estaciones intermedias como: Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre. Además, desde Renfe también anunciaban la posibilidad de utilizar los autobuses de la EMT para facilitar el desplazamiento presentando un título válido de Cercanías Madrid.
Otras líneas afectadas: C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10
Estos cortes se unen a las modificaciones anunciadas en el servicio de las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 que se prevé afecten a los desplazamientos entre el 1 y el 28 de agosto. Con motivo de las diversas obras de mejora en la infraestructura algunas de las líneas modificarán su itinerario, mientras que otras cesarán sus servicios en determinados puntos de su ruta.
En el caso de la Línea C-2, los trenes circularán por vía CIVIS, entre Guadalajara - Chamartín - Atocha. Esto significará que los trenes serán semidirectos, que solo circularán en horarios específicos, coincidiendo generalmente con las horas punta, y que realizarán menos paradas que los trenes convencionales para reducir el tiempo de viaje.
Por su parte, las líneas C-8a y C-8b modificarán su itinerario en ambos sentidos, iniciando y finalizando su recorrido en Atocha; al igual que la línea C-10, que también en ambos sentidos iniciará y finalizará en Delicias. Por último, Cercanías advertía que la línea C-7 no prestará servicio entre Atocha y Nuevos Ministerios.
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