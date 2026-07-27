La lista de municipios confinados y evacuados en Madrid por los incendios: consulta aquí todas las zonas afectadas

Los incendios forestales continúan condicionando la vida de miles de vecinos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. El avance de las llamas ha obligado a ampliar las evacuaciones preventivas, mantener confinamientos y restringir la movilidad en distintas zonas próximas a los frentes.

Y es que el impacto se extiende más allá de las áreas quemadas. Miles de vecinos han tenido que abandonar sus casas o permanecer encerrados para protegerse del humo y de un posible avance de las llamas.

En el conjunto de los tres territorios afectados, la relación incluye 42 localidades o núcleos evacuados y seis confinados, aunque las autoridades advierten de que la situación puede cambiar rápidamente. Ante este escenario, el Ministerio del Interior insiste en seguir únicamente la información oficial, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las órdenes de evacuación y confinamiento.

Estos son los municipios evacuados y confinados en Madrid

Los desalojos afectan a Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Valdemaqueda y la urbanización Encinar del Alberche.

Por su parte, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa permanecen confinados. Sus vecinos deben evitar salir y respetar las instrucciones trasladadas por los servicios de emergencia, especialmente ante posibles cambios en la dirección del viento o la proximidad del humo y las llamas.

Los distintos frentes que afectaban a Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox terminaron fusionándose en un único incendio forestal denominado Sierra Oeste. La Comunidad de Madrid mantiene activada la Situación Operativa 3 del Plan INFOMA y actualiza de forma permanente las evacuaciones, los confinamientos, las carreteras cortadas y la evolución del fuego.

La Comunidad de Madrid mantiene activada la Situación Operativa 3 del Plan INFOMA / EFE

Las evacuaciones se extienden por Ávila y Toledo

La emergencia ha sobrepasado los límites de la Comunidad de Madrid. En Ávila, el gráfico señala evacuaciones en Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla, además de la urbanización La Atalaya de El Tiemblo.

En esta provincia permanecen confinados Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros, tres localidades situadas en una zona especialmente expuesta a la evolución de los incendios y a la llegada del humo.

En Toledo, las evacuaciones afectan a La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán, junto con las urbanizaciones Parque El Romillo y El Pinar de Almorox.

Varias aves huyen del fuego, en San Martín de Valdeiglesias / Carlos Luján - Europa Press

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades recomiendan no acercarse a las áreas afectadas, incluidos embalses, zonas recreativas y carreteras próximas a los incendios. También piden mantener libres las vías para facilitar el paso de los vehículos de extinción, las ambulancias y los equipos de evacuación.

En caso de recibir una orden de desalojo, se aconseja preparar únicamente lo imprescindible: documentación, medicación, agua, teléfono móvil y artículos de primera necesidad. Ante la presencia de humo o cenizas, deben cerrarse puertas y ventanas y evitarse las actividades físicas al aire libre.

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El teléfono general para emergencias es el 112, pero también están operativos el 062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional. La población debe seguir las actualizaciones de Protección Civil, el Ministerio del Interior y los servicios autonómicos de emergencias, ya que las evacuaciones y los confinamientos pueden modificarse en función de la evolución del fuego.