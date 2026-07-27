Madrid recupera su hábito de acercarse a los 40ºC este martes con aviso amarillo por calor de la Aemet

Normalmente, lo que los madrileños quieren saber es si habrá calor, el suficiente para quedarse en casa y teletrabajar. Este martes se activará el aviso amarillo, pero con el incendio, lo que realmente preocupa es su efecto sobre las llamas actuales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que la subida de temperaturas de esta jornada dispará el peligro a niveles muy altos en la mayor parte del país.

Madrid capital en peligro muy bajo

Todavía es temprano para saber cómo evolucionarán los focos de Toledo y Ávila, pero la Aemet prevé que en Madrid podría bajar el nivel de riesgo frente al del lunes. En realidad, el peligro más alto (rojo) llegaría al norte, en la frontera con Segovia.

Otro frente que está evolucionando es el de Guadalajara, por lo que todo el costado oriental tendrá el penúltimo nivel (muy alto), así como las cercanías de municipios como Navalcarnero, Brunete, Robledo de Chavela, El Escorial y, más al norte, Colmenar Viejo. Ya con riesgo moderado (verde) estarán municipios como Valdemoro e incluso Parla, Getafe, Alcorcón, Las Rozas y la misma Madrid capital esperan el nivel muy bajo (azul).

Mapa peligro de incendio para este martes / Aemet

Pero un factor determinante para saber si se cumplirá lo que ha analizado el modelo, es el viento. En concreto, este martes tendrá vientos flojos variables con predominio de la componente sur, manteniendo una velocidad de 10 km/h a lo largo de la jornada.

Se acabó el paréntesis templado

El fresco del fin de semana, lejos quedará la sensación térmica por debajo de los 30ºC con máximas de 38ºC previstas para este martes, por lo que el índice ultravioleta máximo vuelve a su habitual 9 (muy alto) en medio del julio más cálido desde que hay registros (empatado con el de 2022).

De hecho, Alcalá de Henares y Aranjuez alcanzarán los 39ºC, mientras que Madrid capital y Navalcarnero coinciden con la media general (38ºC). Sin embargo, algunos bajan por debajo de este umbral, por ejemplo Collado Villalba con 35ºC y Getafe con 37ºC. Aun así, las mínimas subirán de forma menos notable, con 18ºC en Aranjuez y 19ºC en Alcalá de Henares.

A nivel general, se esperan 22ºC. En definitiva, temperaturas en aumento, más acusado en las máximas que pueden superar los 36ºC en el centro y sur de la Comunidad, así como los 34ºC en zonas bajas de la Sierra.

Vuelve el bochorno

De esta forma, la Aemet activará el aviso amarillo por el peligro bajo asociado al calor entre las 13:00 y 21:00 horas tanto en la Sierra, zona metropolitana y Henares, como también en el Sur, Vegas y Oeste, además, bajo un cielo despejado.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

A pesar de que el fuego impulsan el llamado por gotas de lluvia, la probabilidad de precipitación es nula para los próximos días. Como mucho, caerán el viernes, cuando la posibilidad se eleva al 20%. En cualquier caso, el resto de la semana compartirá termómetros similares al de este martes, materializando los 40ºC también este viernes.