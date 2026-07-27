Jorge Rey, el joven que predijo el temporal de Filomena en 2021: "Se vienen tormentas intensas que pueden poner en riesgo el eclipse solar"

El joven creador de contenido, Jorge Rey, es reconocido por predecir el temporal Filomena en 2021 pero sin información meteorológica oficial. En su lugar, basa sus pronósticos con métodos tradicionales como las cabañuelas y observando el comportamiento de hormigas, aves y vientos.

Opina que "no estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor", como ha afirmado Okdiario. "Da miedo", añade, por lo que es necesario apostar por un cambio de tendencia que parece que podría ser la antesala de algo más.

La misma Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en manifiesto sus reservas por las predicciones de Rey. Independientemente de ello, la institución tiene previsto que Madrid vuelva a acercarse a los 40ºC, con máximas de 38ºC durante toda la semana (excepto el viernes, cuando se alcanzarán los mencionados 40ºC).

Prepararse frente al cambio de la tendencia

Todavía es temprano para declarar la ola de calor, pero al menos este martes y este miércoles se activará el aviso amarillo por altas temperaturas, pero Díaz augura que una situación que aún no conocemos, pero llegará.

Tras los incendios de este verano, por si los de Galicia el año pasado no lo habían dejado suficientemente claro, será el momento para un cambio, de apostar por unas condiciones que no habíamos imaginado. Como siempre, puede ir a peor, y el joven influencer, así ha asegurado que podría suceder tras la ola de calor de esta semana.

Pocos hubieran visto llegar las grandes acumulaciones de nieve, inéditas en el centro peninsular, especialmente para Madrid, que en enero de 2021 se visitó de blanco a cuenta la borrasca Filomena. No obstante, Rey fue uno de ellos, y ahora espera sorpresas en el tiempo de las próximas semanas.

Varias personas se guarecen de las lluvias intensas durante una borrasca / MARIA PISACA

Eclipse solar en peligro

Cada vez más, el tiempo cobra más protagonismo. En verano, cuando los desastres naturales dejan el negro de la ceniza a su paso, lo más importante es estar preparado y "apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo", afirma Rey.

En concreto, se refiere a todo lo contrario a la predicción de la Aemet, que ha descartado las lluvias para toda semana en Madrid. Salvo, quizás, este viernes (20% de probabilidad). En contraparte, Rey augura tormentas intensas que pueden poner en riesgo el eclipse solar.

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Aunque varios municipios de Madrid podrán ver de este fenómeno, como no habían podido desde hace más de 100 años, el joven influencer advierte que la tendencia podría ser diferente con tormentas nunca antes vistas.