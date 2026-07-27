Incendios en Madrid: negarse a abandonar el domicilio durante una orden de evacuación puede acarrear multas de hasta 600.000 euros

Los incendios forestales activos han situado las evacuaciones en el centro de la emergencia en la Comunidad de Madrid. La situación ha sido declarada emergencia de interés nacional y afecta también a las provincias de Ávila y Toledo.

Y es que abandonar una vivienda en cuestión de minutos resulta especialmente difícil para quienes temen perder su casa, sus animales o sus pertenencias. Sin embargo, cuando la autoridad competente ordena evacuar una zona, permanecer en el domicilio deja de ser una decisión personal.

De hecho, desobedecer puede poner en peligro al propio vecino y obligar a los equipos de emergencia a regresar posteriormente para rescatarlo, desviando medios de las labores de extinción. La multa de 600.000 euros es el máximo previsto para las infracciones de carácter muy grave, pero no toda negativa a evacuar recibe automáticamente esa sanción.

Abandonar una vivienda en cuestión de minutos resulta especialmente difícil para quienes temen perder su casa, sus animales o sus pertenencias / EFE

¿Es obligatorio abandonar la casa durante un incendio?

Sí, cuando existe una orden expresa de evacuación. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece que las personas mayores de edad deben cumplir las órdenes e instrucciones generales o particulares dictadas por las autoridades competentes durante una emergencia. También obliga a actuar conforme a las indicaciones de los servicios públicos una vez declarado el peligro.

La norma contempla incluso la entrada en un domicilio y la evacuación de quienes se encuentren en peligro cuando las circunstancias lo exijan. La Ley de Seguridad Ciudadana considera causa legítima para entrar en una vivienda la necesidad de evitar daños graves e inminentes en situaciones de catástrofe, calamidad o extrema urgencia.

Multas de hasta 600.000 euros por desobedecer una evacuación

La Ley 17/2015 diferencia las sanciones en función de la gravedad y de las consecuencias del incumplimiento. Desobedecer una orden durante una emergencia declarada puede considerarse una infracción muy grave cuando genere una especial peligrosidad o tenga una gran trascendencia para la seguridad de las personas o de los bienes. En ese supuesto, la multa oscila entre 30.001 y 600.000 euros.

Cuando la conducta no alcance ese nivel de peligrosidad, puede calificarse como una infracción grave, castigada con entre 1.501 y 30.000 euros. Las infracciones leves pueden recibir sanciones de hasta 1.500 euros.

La Guardia Civil no impone la multa máxima en el momento

Los agentes y los miembros de los servicios de intervención pueden transmitir la orden, identificar a quien la incumpla y dejar constancia de lo ocurrido. Sin embargo, la multa no se decide de manera inmediata en el lugar de la evacuación.

La sanción debe tramitarse mediante el correspondiente procedimiento administrativo. En las emergencias dirigidas por la Administración General del Estado, la Ley de Protección Civil atribuye la resolución de las infracciones leves a la Delegación del Gobierno, las graves a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y las muy graves al Ministerio del Interior.

Los agentes y los miembros de los servicios de intervención pueden transmitir la orden, identificar a quien la incumpla y dejar constancia de lo ocurrido / GUARDIA CIVIL

Esto es lo que debes hacer si recibes una orden de evacuación

La primera recomendación es conservar la calma y seguir la ruta indicada por los servicios de emergencia. Además, antes de salir, siempre que exista tiempo y los equipos de intervención lo permitan, se debe coger la documentación, la medicación habitual, el teléfono, agua y artículos básicos. También es aconsejable cerrar puertas y ventanas y cortar el gas u otros combustibles, pero sin retrasar la evacuación ni exponerse a las llamas o al humo.

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La Comunidad de Madrid insiste en dejar libres las vías para los vehículos de emergencia, desplazarse en dirección opuesta al fuego y atender las instrucciones de policías y bomberos. También aconseja tener preparada una mochila con medicación, documentos y productos de primera necesidad.