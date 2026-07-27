El incendio en Madrid sigue activo: ¿cuántas hectáreas se han quemado?

En realidad, no se trata de un solo incendio. Puntualmente para Madrid, preocupa el de Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado pero más aún que se unan al incendio de Ávila. Peligrosamente cerca también están los focos de Guadalajara y Toledo, especialmente el de Almorox, muy lejos de otro alarmante incendio: en el mediterráneo, Vall d'Uxò (Castellón, Valencia) el fuego deja 16.000 desalojados y unas 6.500 hectáreas damnificadas.

Todavía falta ver si siguen el antecedente de Ávila, que ha activado el nivel de riesgo 3, con el que el Gobierno Central pasa a tomar el control absoluto de la gestión de la emergencia. Y es que sólo en la Comunidad vecina, ya han ardido unas 50.000 hectáreas, haciendo historia al convertirse en el mayor incendio registrado en España.

Tras un domingo con mejores condiciones meteorológicas para los bomberos que siguen dando su vida para salvar cuanto sea posible, se ha podido contener buena parte de los frentes, pero en general continúan activos activos y fuera de control para el caso de Madrid, Ávila y Toledo, por lo que el perímetro no está consolidado. En cualquier caso, puede hacer seguimiento al estado y activación de nuevos focos en mapas online.

Hectáreas calcinadas

Entre las tres zonas, el fuego ha calcinado unas 77.000 hectáreas y ha evacuado más de 90.000 personas, de acuerdo al último reporte del Ministerio del Interior. En Madrid el incendio ya quemó más de 25.000 hectáreas, con al menos 12 municipios evacuados y 3 confinados, esperando ver la influencia de los vientos previstos para este lunes.

Captura de la vista satelital del incendio en la Sierra Oeste desde Google Maps / Google Maps

Las imágenes satelitales ya revelan estos daños sobre España, un país que en dos semanas ha sido testigo de 15 incendios forestales de más de 500 hectáreas, según datos provisionales del Sistema de información europeo EFFIS. En total, el fuego ha acabado con 171.382 hectáreas desde el principio del año hasta este 27 de julio, lo cual está por encima de la media de los últimos 20 años para el mismo período de tiempo.

Otros focos en Madrid incluyen uno en Parla, al sur de la Comunidad y otros tres entre Arganda del Rey y San Martín de la Vega, en Morata de Tajuña. Pero el que preocupa es el de Almorox, en Toledo con nivel 3 de riesgo. En total, la provincia tiene 2.000 hectáreas calcinadas y 20 kilómetros del perímetro ya consolidados en el sector asignado a Toledo dentro del gran incendio que afecta también a Ávila y Madrid.

En el lado noroeste, en Segovia, ya han controlado el fuego de Brieva, que alcanzó a quemar 2.679 hectáreas, principalmente de arbolado. Queda por ver cómo avanzan los de Guadalajara, en concreto, los de La Mierla (nivel 1 de riesgo), donde el 95% de las 32.000 hectáreas están en el Parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. De igual forma, las autoridades estarán pendientes del de Solanillos de Extremo (nivel 0) y Budia (nivel 0).

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Luz al final del túnel

Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en manifiesto en su cuenta en X que este lunes 300 bomberos siguen luchando contra el incendio, especialmente intensificado en el Pantano de San Juan por las 'lenguas' del de Ávila. Además, falta ver si se consolida el rebrote en Villa del Prado.

En la rueda de prensa del pasado domingo, el jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha declarado que “creemos que hemos detenido el avance de las llamas en el interior de los dos incendios y también en el flanco este, que podía girar hacia Madrid. El perímetro está definido, pero no está consolidado”, y ha subrayado que la meteorología seguirá siendo determinante.

Medios aéreos tratan de extinguir el fuego en Castillo de Onda (Castellón). EFE/ Andreu Esteban. (añade texto) / Andreu Esteban / EFE

Para seguir combatiendo, la ministra para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que llegarán dos aviones gracias al mecanismo de la solidaridad europeo en la lucha contra incendios (procedente de Turquía), aun en marco de otra ola de incendios en Francia, donde se han quemado unas 42.000 hectáreas y se han destruido, cuando menos, 240 casas. A ello se suma que el fuego parece avanzar hacia la ciudad de Burdeos.

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Asimismo, algunos desalojados están empezando a volver. Este es el caso de los residentes del centro de mayores de San Martín de Valdeiglesias, como ha anunciado este domingo el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Junto a ellos, también abrirá el camping de El Escorial, donde se habían evacuado a 4.500 personas.