El humo de los incendios forestales de Madrid pone en alerta la calidad del aire: cómo proteger tu salud ante el aviso de Sanidad

El humo de los incendios forestales registrados en Madrid y Ávila ha vuelto a poner el foco en un riesgo que a menudo pasa desapercibido: el impacto directo del fuego sobre la salud de la población. Más allá de las llamas, las partículas en suspensión pueden desplazarse durante kilómetros, reducir la visibilidad y empeorar de forma rápida la calidad del aire.

En las últimas horas, el cielo de la Comunidad de Madrid ha adquirido un tono marrón y el olor a quemado se ha extendido por distintos puntos de la región. La situación, agravada por la presencia de polvo africano, ha llevado al Ministerio de Sanidad a pedir prudencia y a recomendar que se limite la exposición al exterior.

En las últimas horas, el cielo de la Comunidad de Madrid ha adquirido un tono marrón y el olor a quemado se ha extendido por distintos puntos de la región / Carlos Luján / Europa Press

Sanidad recomienda evitar salir de casa

El Ministerio de Sanidad ha aconsejado evitar las actividades al aire libre en la Comunidad de Madrid ante el deterioro de la calidad del aire provocado por el humo de los incendios forestales registrados en Madrid y Ávila.

La situación se ha visto agravada por una intrusión de polvo de origen africano, que ha elevado la concentración de partículas contaminantes en suspensión. La combinación de ambos fenómenos ha teñido el cielo de tonos marrones y ha extendido un fuerte olor a quemado por la capital y distintos municipios de la región.

Ante este episodio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la población que extreme las precauciones, limite los desplazamientos y permanezca en espacios interiores siempre que sea posible.

Qué hacer si es necesario salir de casa

Cuando no sea posible permanecer en el domicilio, las autoridades sanitarias aconsejan utilizar una mascarilla FFP2, KN95 o N95 correctamente ajustada. Este tipo de protección puede reducir la inhalación de las partículas finas presentes en el humo, mientras que las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos o las bufandas no ofrecen una filtración suficiente.

También es conveniente utilizar gafas para disminuir la irritación ocular causada por el humo y las cenizas. Las personas que deban permanecer en el exterior deben evitar correr, montar en bicicleta o realizar cualquier esfuerzo físico intenso, ya que el aumento de la respiración favorece la entrada de contaminantes en los pulmones.

Los desplazamientos deben reducirse al mínimo. En caso de viajar en coche, se recomienda mantener las ventanillas cerradas y activar el sistema de climatización en modo recirculación para limitar la entrada de aire exterior.

Cuando no sea posible permanecer en el domicilio, las autoridades sanitarias aconsejan utilizar una mascarilla FFP2, KN95 o N95 correctamente ajustada / Brais Lorenzo / EFE

Cómo impedir que el humo entre en la vivienda

En el interior de las casas, la principal recomendación es mantener cerradas las puertas y ventanas mientras persista el episodio de contaminación. Los sistemas de aire acondicionado pueden utilizarse en modo recirculación, siempre que no introduzcan aire procedente del exterior.

También conviene evitar actividades que generen o levanten partículas dentro de la vivienda. Barrer, sacudir alfombras, encender velas, fumar o utilizar determinados productos de limpieza puede empeorar la calidad del aire interior. Para retirar el polvo y las cenizas, es preferible utilizar paños o bayetas húmedas.

La ventilación debe aplazarse hasta que las autoridades confirmen que la calidad del aire ha mejorado. Abrir las ventanas cuando la concentración de humo sigue siendo elevada puede hacer que las partículas contaminantes permanezcan durante horas dentro de la vivienda.

Las partículas PM2,5, el principal riesgo para la salud

Uno de los mayores peligros asociados al humo de los incendios son las partículas PM2,5. Su tamaño, inferior a 2,5 micras, les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo.

La exposición puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, tos, dolor de cabeza, mareos o sensación de cansancio. Además, puede agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares ya existentes.

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Los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen asma, EPOC, enfermedades cardíacas o diabetes deben extremar las precauciones. También deben protegerse especialmente las personas inmunodeprimidas y quienes trabajan habitualmente al aire libre.