Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasPelayos de la presaMapa incendiosBombero GERAWhatsapp perrosMarc SimónIconos de MadridEduardo Barba
instagramlinkedin

INCENDIOS MADRID

El humo de los incendios forestales de Madrid pone en alerta la calidad del aire: cómo proteger tu salud ante el aviso de Sanidad

En las últimas horas, el cielo de la Comunidad de Madrid ha adquirido un tono marrón y el olor a quemado se ha extendido por distintos puntos de la región

El humo y las partículas de ceniza pueden ser perjudiciales para la salud

El humo y las partículas de ceniza pueden ser perjudiciales para la salud

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

El humo de los incendios forestales registrados en Madrid y Ávila ha vuelto a poner el foco en un riesgo que a menudo pasa desapercibido: el impacto directo del fuego sobre la salud de la población. Más allá de las llamas, las partículas en suspensión pueden desplazarse durante kilómetros, reducir la visibilidad y empeorar de forma rápida la calidad del aire.

En las últimas horas, el cielo de la Comunidad de Madrid ha adquirido un tono marrón y el olor a quemado se ha extendido por distintos puntos de la región. La situación, agravada por la presencia de polvo africano, ha llevado al Ministerio de Sanidad a pedir prudencia y a recomendar que se limite la exposición al exterior.

Cielo cubierto de humo provocado por el incendio de la sierra oeste, desde el Cerro del Tío Pío, a 25 de julio de 2026, en Madrid (España). En total son 63.000 las personas afectadas directamente por la virulencia del incendio en la región madrileña, pero millones las que han notado las consecuencias en la ciudad de Madrid: intenso olor a quemado, 'boina' de humo que cubre la capital y lluvia de ceniza. 25 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL;CONTAMINACIÓN;HUMO 25/07/2026

En las últimas horas, el cielo de la Comunidad de Madrid ha adquirido un tono marrón y el olor a quemado se ha extendido por distintos puntos de la región / Carlos Luján / Europa Press

Sanidad recomienda evitar salir de casa

El Ministerio de Sanidad ha aconsejado evitar las actividades al aire libre en la Comunidad de Madrid ante el deterioro de la calidad del aire provocado por el humo de los incendios forestales registrados en Madrid y Ávila.

La situación se ha visto agravada por una intrusión de polvo de origen africano, que ha elevado la concentración de partículas contaminantes en suspensión. La combinación de ambos fenómenos ha teñido el cielo de tonos marrones y ha extendido un fuerte olor a quemado por la capital y distintos municipios de la región.

Ante este episodio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la población que extreme las precauciones, limite los desplazamientos y permanezca en espacios interiores siempre que sea posible.

Qué hacer si es necesario salir de casa

Cuando no sea posible permanecer en el domicilio, las autoridades sanitarias aconsejan utilizar una mascarilla FFP2, KN95 o N95 correctamente ajustada. Este tipo de protección puede reducir la inhalación de las partículas finas presentes en el humo, mientras que las mascarillas quirúrgicas, los pañuelos o las bufandas no ofrecen una filtración suficiente.

También es conveniente utilizar gafas para disminuir la irritación ocular causada por el humo y las cenizas. Las personas que deban permanecer en el exterior deben evitar correr, montar en bicicleta o realizar cualquier esfuerzo físico intenso, ya que el aumento de la respiración favorece la entrada de contaminantes en los pulmones.

Los desplazamientos deben reducirse al mínimo. En caso de viajar en coche, se recomienda mantener las ventanillas cerradas y activar el sistema de climatización en modo recirculación para limitar la entrada de aire exterior.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Cuando no sea posible permanecer en el domicilio, las autoridades sanitarias aconsejan utilizar una mascarilla FFP2, KN95 o N95 correctamente ajustada / Brais Lorenzo / EFE

Cómo impedir que el humo entre en la vivienda

En el interior de las casas, la principal recomendación es mantener cerradas las puertas y ventanas mientras persista el episodio de contaminación. Los sistemas de aire acondicionado pueden utilizarse en modo recirculación, siempre que no introduzcan aire procedente del exterior.

También conviene evitar actividades que generen o levanten partículas dentro de la vivienda. Barrer, sacudir alfombras, encender velas, fumar o utilizar determinados productos de limpieza puede empeorar la calidad del aire interior. Para retirar el polvo y las cenizas, es preferible utilizar paños o bayetas húmedas.

La ventilación debe aplazarse hasta que las autoridades confirmen que la calidad del aire ha mejorado. Abrir las ventanas cuando la concentración de humo sigue siendo elevada puede hacer que las partículas contaminantes permanezcan durante horas dentro de la vivienda.

Las partículas PM2,5, el principal riesgo para la salud

Uno de los mayores peligros asociados al humo de los incendios son las partículas PM2,5. Su tamaño, inferior a 2,5 micras, les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo.

La exposición puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta, tos, dolor de cabeza, mareos o sensación de cansancio. Además, puede agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares ya existentes.

Noticias relacionadas

Los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen asma, EPOC, enfermedades cardíacas o diabetes deben extremar las precauciones. También deben protegerse especialmente las personas inmunodeprimidas y quienes trabajan habitualmente al aire libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  2. Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
  3. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  4. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
  5. La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
  6. “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
  7. La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
  8. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad

El humo de los incendios forestales de Madrid pone en alerta la calidad del aire: cómo proteger tu salud ante el aviso de Sanidad

El humo de los incendios forestales de Madrid pone en alerta la calidad del aire: cómo proteger tu salud ante el aviso de Sanidad

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Florentino saca la chequera y gana el pulso al PSG: Diomande costará más de 120 millones al Real Madrid

Florentino saca la chequera y gana el pulso al PSG: Diomande costará más de 120 millones al Real Madrid

Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Consulta al minuto el mapa de incendios activos en Madrid: focos activos, zonas desalojadas y zonas bajo vigilancia

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”