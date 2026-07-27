Guitarricadelafuente y La Bien Querida encabezan 'Las Noches de Río Babel', el nuevo ciclo musical que tomará Madrid este otoño

El festival Río Babel amplía su formato con la puesta en marcha de Las Noches de Río Babel, un nuevo ciclo de conciertos que se celebrará en Madrid entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026 para reunir a artistas y propuestas del ámbito hispanohablante.

Según la organización, la programación no toma como base exclusiva las listas de éxitos comerciales ni la capacidad de convocatoria de los artistas. El planteamiento promete incluir un recorrido por diferentes escenas musicales que abarcan el rock, la canción de autor, el folclore contemporáneo, las nuevas corrientes urbanas, el pop alternativo y las músicas de raíz. Así, el cartel combina artistas consolidados con propuestas emergentes y proyectos de España y América Latina, con el objetivo de representar la diversidad de la creación musical en español.

Del rock argentino al folclore contemporáneo

Las actuaciones se distribuirán a lo largo del periodo otoñal en diversos espacios y salas de la capital. La programación por orden cronológico comprende las actuaciones de Estelares (Argentina) en la Sala Uni el 4 de septiembre; Plastilina Mosh (México) en la Sala Copérnico el 7 de septiembre; El Chacal & Los Alpes Floreados (Argentina) en la Sala Siroco el 10 de septiembre; El Kuelgue (Argentina) en La Riviera el 11 de septiembre; Ilan Amores (Argentina) en la Sala Villanos el 12 de septiembre; Kumbia Queers (Argentina) en la Sala Villanos el 15 de septiembre; y Maestro Espada (España) en la Sala Villanos el 19 de septiembre. El mes se cierra con Jorge Drexler (Uruguay) en el Movistar Arena el 26 de septiembre.

Ya en octubre, el día 2 actuará Guitarricadelafuente (España) en el Movistar Arena. El 3 de octubre coinciden Los Vinagres (España) en la Sala Villanos y El Tri (México) en La Riviera. La agenda continúa con Gondwana & Quique Neira (Chile) en La Riviera el 6 de octubre; Chiquita Movida (España) en La Riviera el 9 de octubre; La Bomba de Tiempo (Argentina) en la Sala Mon y Sobrezero (España) en el Teatro Eslava el 10 de octubre.

Posteriormente se sucederán Alamedadosoulna (España) en la Sala Villanos el 16 de octubre; Las Pelotas & Cruzando el Charco (Argentina) en Wagon el 18 de octubre; Trueno (Argentina) en el Movistar Arena el 21 de octubre; Santi Muk (Argentina) en la Sala Copérnico y Los Palmeras (Argentina) en la Sala Mon el 22 de octubre; finalizando el mes con Depedro (España) en la Sala Villanos el 27 de octubre.

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La Bien Querida, durante un concierto en Barcelona. / ÁLVARO MONGE

El mes de noviembre arrancará el día 1 con las actuaciones de Sonex (México) en la Sala Clamores y No Te Va Gustar (Uruguay) en Live Las Ventas. El 3 de noviembre actuará Lido Pimienta (Colombia) en la Sala Villanos y el 4 de noviembre Dromedarios Mágicos (México) en el Café La Palma. La recta final incluye a Miranda! (Argentina) en el Movistar Arena y Las Pastillas del Abuelo (Argentina) en La Riviera el 11 de noviembre; La Bien Querida (España) en Lula Club el 12 de noviembre; y Gilipojazz (España) en el Teatro Eslava el 13 de noviembre. Las entradas para asistir a las distintas actuaciones programadas se pueden adquirir a través de los canales oficiales del festival.