Diana Krall cancela su concierto en Noches del Botánico horas antes de celebrarse: "Es una decisión adoptada por la artista"

El concierto de Diana Krall previsto para este lunes, 27 de julio, en Noches del Botánico ha sido cancelado. La organización del festival así lo ha anunciado tras recibir una comunicación de la oficina de la pianista y cantante canadiense. "Responde a una decisión adoptada por la artista y su equipo", señala el comunicado difundido. Por el momento, no se han ofrecido más detalles.

Las personas que adquirieron sus entradas a través de la página web de Noches del Botánico o de la plataforma de venta de El Corte Inglés recibirán el importe íntegro de manera automática durante los próximos días, "sin necesidad de realizar ningún trámite". En el caso de las entradas compradas físicamente, el reembolso deberá solicitarse en el mismo punto de venta. Las localidades adquiridas en la taquilla del festival también tendrán que devolverse allí.

Diana Krall, en el 54 Festival de Jazz de San Sebastián. / JUAN HERRERO | EFE

La organización recomienda comprobar que la tarjeta utilizada para efectuar la compra no se encuentre caducada o bloqueada para evitar problemas durante el proceso. Quienes ya no dispongan de una tarjeta operativa podrán ponerse en contacto con el centro de ayuda del festival.

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Noches del Botánico también ha retirado el concierto de sus canales oficiales de venta y ha advertido al público de que no compre entradas que todavía puedan aparecer anunciadas en otras plataformas. "Podrían proceder de canales de reventa o de sitios web no oficiales", alerta. El festival concluye lamentando "profundamente las molestias que esta cancelación pueda ocasionar" y agradeciendo la comprensión y la confianza del público.