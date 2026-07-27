La DGT lanza una advertencia a quienes regresan a Madrid desde Sevilla y Cádiz: deben evitar La "Ruta de la Plata"

A causa de los devastadores incendios forestales que aún se encuentran activos en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico emitía una advertencia a través de los carteles luminosos situados en las carreteras procedentes desde las provincias de Cádiz y Sevilla.

En ellos, la organización encargada de regular el tráfico y cuidar la seguridad en las carreteras aconsejaba a los conductores evitar la Ruta de la Plata para regresar a la capital, e instaba a quienes planearan desplazarse a optar por las carreteras de Córdoba y Castilla la Mancha.

Evitar la "Ruta de la Plata" y optar por Córdoba

La llamada "Ruta de la Plata", que originalmente nace en Sevilla, permite recorrer la península de punta a punta cruzando las provincias de Extremadura, Castilla y León y Asturias. Con varias paradas, la "Ruta de la Plata" cruza algunas de las ciudades más icónicas y bellas de nuestro país, entre las que destacan: Mérida, Cáceres, Salamanca, León y Gijón.

Esta ruta, que cuenta con múltiples variantes y conexiones, también hace posible el acceso a la Comunidad de Madrid en un trayecto de aproximadamente 6 horas y media. Sin embargo, su proximidad a la sierra norte de Madrid y a la provincia de Ávila, ha hecho que esta opción ya no sea la más segura.

La "Ruta de la Plata" recorre la península desde Sevilla hasta Gijón pasando por las provincias de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias / Swipcar

En su lugar, desde la DGT instan a los conductores a tomar la carretera que atraviesa la provincia de Córdoba y que asciende hasta la Comunidad de Madrid atravesando varios puntos de Castilla La-Mancha. Este desvío que apenas supone un aumento de 15 minutos en la duración del viaje evita algunas de las zonas afectadas por los incendios forestales y posibles acumulaciones de humo procedentes de la capital.

La DGT insta a los conductores que regresen a Madrid a hacerlo por la carretera de Córdoba que atraviesa Castilla La Mancha / El Periódico de España

Un total de 43 carreteras secundarias continúan cortadas

A lo largo de la mañana y a través de un mensaje difundido en la red social 'X' la Dirección General de Tráfico también pedía a los conductores que evitasen desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, e informaba de que un total de 43 carreteras secundarias se mantendrían cortadas a causa de los incendios.

Un total de 43 carreteras secundarias se mantienen aún cortadas / @DGTes