CARRETERAS
La DGT lanza una advertencia a quienes regresan a Madrid desde Sevilla y Cádiz: deben evitar La "Ruta de la Plata"
La Dirección General de Tráfico ha querido advertir a los conductores que regresan a la capital desde Cádiz o Sevilla ante la situación actual de los incendios forestales
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A causa de los devastadores incendios forestales que aún se encuentran activos en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico emitía una advertencia a través de los carteles luminosos situados en las carreteras procedentes desde las provincias de Cádiz y Sevilla.
En ellos, la organización encargada de regular el tráfico y cuidar la seguridad en las carreteras aconsejaba a los conductores evitar la Ruta de la Plata para regresar a la capital, e instaba a quienes planearan desplazarse a optar por las carreteras de Córdoba y Castilla la Mancha.
Evitar la "Ruta de la Plata" y optar por Córdoba
La llamada "Ruta de la Plata", que originalmente nace en Sevilla, permite recorrer la península de punta a punta cruzando las provincias de Extremadura, Castilla y León y Asturias. Con varias paradas, la "Ruta de la Plata" cruza algunas de las ciudades más icónicas y bellas de nuestro país, entre las que destacan: Mérida, Cáceres, Salamanca, León y Gijón.
Esta ruta, que cuenta con múltiples variantes y conexiones, también hace posible el acceso a la Comunidad de Madrid en un trayecto de aproximadamente 6 horas y media. Sin embargo, su proximidad a la sierra norte de Madrid y a la provincia de Ávila, ha hecho que esta opción ya no sea la más segura.
En su lugar, desde la DGT instan a los conductores a tomar la carretera que atraviesa la provincia de Córdoba y que asciende hasta la Comunidad de Madrid atravesando varios puntos de Castilla La-Mancha. Este desvío que apenas supone un aumento de 15 minutos en la duración del viaje evita algunas de las zonas afectadas por los incendios forestales y posibles acumulaciones de humo procedentes de la capital.
Un total de 43 carreteras secundarias continúan cortadas
A lo largo de la mañana y a través de un mensaje difundido en la red social 'X' la Dirección General de Tráfico también pedía a los conductores que evitasen desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, e informaba de que un total de 43 carreteras secundarias se mantendrían cortadas a causa de los incendios.
Cortes en la Comunidad de Madrid
- M-501, M-512 Navas del Rey
- M-507, M-540 Villa del Prado
- M-510 Valdemorillo
- M-533 Zarzalejo
- M-537, M-539 Robledo de Chavela
- M-541 Pelayos de la Presa
- M-548 Cenicientos
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