La cúpula de calor complica la lucha contra los incendios activos en Madrid: la AEMET prevé máximas de hasta 40 grados

Madrid afronta una nueva escalada de las temperaturas en plena recta final de julio. Tras varios días de relativo alivio, el calor volverá a ganar intensidad y dejará máximas cercanas a los 40 grados, cielos despejados y noches cada vez más calurosas. Esto resulta extremadamente preocupante dada la situación de los incendios próximos a la capital.

La llamada 'cúpula de calor' vuelve así a ocupar el centro de las previsiones meteorológicas. Este término describe una situación en la que las altas presiones favorecen el descenso y la compresión del aire, mantienen la estabilidad atmosférica y permiten que el calor se acumule durante varios días sobre un mismo territorio.

La llamada 'cúpula de calor' vuelve así a ocupar el centro de las previsiones meteorológicas / REDES

El calor se dispara en Madrid: hasta 40 grados el viernes

La subida comenzará a notarse con claridad a partir de este martes 28 de julio. La previsión de AEMET para Madrid capital contempla una máxima de 38 grados, cuatro más que los 34 previstos para este lunes. El miércoles y el jueves los termómetros seguirán alrededor de los 38 grados, mientras que el viernes 31 podría alcanzarse el pico del episodio, con una máxima de 40 grados.

El calor tampoco dará una tregua clara durante el fin de semana. AEMET mantiene máximas de 38 grados tanto para el sábado 1 como para el domingo 2 de agosto. Aunque estos valores podrían experimentar ajustes con las próximas actualizaciones, la tendencia apunta a un episodio persistente y sin un descenso contundente a corto plazo.

La situación será especialmente incómoda durante las noches. Las mínimas subirán desde los 19 grados previstos para este lunes hasta los 22 del martes y los 23 del miércoles. El jueves no se espera que los termómetros bajen de los 24 grados y durante el fin de semana podrían quedarse en torno a los 25.

Estas temperaturas mínimas darán lugar a varias noches tropicales consecutivas, denominación utilizada cuando los termómetros no bajan de los 20 grados. El descanso será más complicado en el centro de Madrid y en los barrios con mayor densidad urbana, donde los edificios y el asfalto liberan durante la noche el calor acumulado a lo largo del día.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Madrid?

Por el momento, no aparece en el horizonte un descenso térmico intenso y sostenido. La predicción disponible mantiene las máximas entre los 38 y los 40 grados hasta el domingo 2 de agosto, por lo que el episodio podría acompañar a Madrid durante toda la semana.

Por el momento, no aparece en el horizonte un descenso térmico intenso y sostenido / EUROPA PRESS

Cúpula de calor y ola de calor

Por toro lado, aunque parezcan términos similares, cúpula de calor y ola de calor no describen exactamente el mismo fenómeno. Cúpula de calor hace referencia al patrón atmosférico que permite que el aire cálido quede estancado y se recaliente progresivamente bajo una zona de altas presiones.

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Una ola de calor, en cambio, debe cumplir criterios concretos de intensidad, duración y extensión. AEMET considera que existe una ola de calor cuando durante al menos tres días consecutivos un mínimo del 10% de las estaciones analizadas supera el percentil 95 de sus temperaturas máximas de julio y agosto. Esto significa que registrar 40 grados durante una jornada no basta por sí solo para hablar técnicamente de una ola de calor.