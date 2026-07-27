OLA DE CALOR
Cuarta ola de calor en Madrid: activado el Plan CALORMAD en Fase de Alerta y Seguimiento
Actualmente el plan de actuación de la Comunidad de Madrid ante las altas temperaturas se encuentra en la Situación Operativa 0 (SOP 0)
Tras los avisos ante la inminente ola de calor, la Comunidad de Madrid ha activado su Plan de Actuación ante episodios de Altas Temperaturas CALORMAD. Este protocolo cuyo objetivo es coordinar los servicios municipales, asistenciales y de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos frente al calor extremo se encuentra actualmente en Situación Operativa O, su Fase de Alerta y Seguimiento.
¿Qué implica la Situación Operativa 0?
Esta fase que corresponde al escalón inicial del plan de actuación se activa de manera automática cuando se detecta un riesgo moderado, que suele corresponderse con las alertas amarillas por calor. Durante esta fase de prevención y preparación, la Agencia Española de Meteorología se encarga de vigilar la evolución de las temperaturas.
También desde el Ayuntamiento se toman medidas de preparación para asegurar la coordinación de los servicios de salud, sociales y de emergencias en caso de empeoramiento, realizan un seguimiento preventivo de los colectivos más vulnerables al calor (ancianos, niños y enfermos crónicos), y difunden de manera masiva recomendaciones de autocuidado contra el calor en sus canales oficiales y paneles informativos.
Hidratación y uso de ropa clara entre las principales recomendaciones contra el calor
Entre las recomendaciones difundidas por el Servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid destaca el hidratarse con frecuencia, y el ducharse o refrescarse a menudo. También en el interior se recomienda mantener la casa fresca bajando los toldos y persianas.
De cara a las actividades al aire libre, se recomienda limitar el ejercicio físico o las labores profesionales, utilizar gafas de sol, sombrero y crema protectora, así como ropa clara, amplia y ligera, y calzado transpirable. Además, si no se puede evitar el salir al exterior, desde la Comunidad de Madrid recomiendan hacerlo por la mañana o al atardecer, y siempre por la sombra.
Asimismo, desde el ejecutivo se pide a los ciudadanos evitar permanecer durante mucho tiempo en un coche parado o sin aire acondicionado y extremar las precauciones con personas de riesgo. Ante cualquier signo de un posible golpe de calor o cualquier otro síntoma de importancia, el Servicio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid insta a los ciudadanos a buscar atención sanitaria a la mayor brevedad.
Fase de Emergencia o Situación Operativa 1
Si a lo largo de la semana las temperaturas llegasen a superar los 39º grados, es posible que la Comunidad de Madrid la Fase de Emergencia o Situación Operativa 1 ante riesgo severo por calor. Esto implicaría el despliegue máximo de recursos municipales, el seguimiento diario telefónico a personas mayores solas, la intensificación de atención a personas sin hogar y el refuerzo de los refugios climáticos municipales ofrecidos a la ciudadanía.
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