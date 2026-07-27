Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasPelayos de la presaMapa incendiosBombero GERAWhatsapp perrosMarc SimónIconos de MadridEduardo Barba
instagramlinkedin

Movilidad

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Archivo - Tren de Renfe.

Archivo - Tren de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.

La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales.

La interrupción afecta a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por el momento, no se ha informado de un plazo para el restablecimiento del servicio.

Noticias relacionadas

Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  2. Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
  3. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  4. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
  5. La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
  6. “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
  7. La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
  8. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Florentino saca la chequera y gana el pulso al PSG: Diomande costará más de 120 millones al Real Madrid

Florentino saca la chequera y gana el pulso al PSG: Diomande costará más de 120 millones al Real Madrid

Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Consulta al minuto el mapa de incendios activos en Madrid: focos activos, zonas desalojadas y zonas bajo vigilancia

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”

La tortilla mexicana hecha en Madrid que conquistó a grandes chefs busca renacer entre cenizas: "Vamos a volver muy pronto"

La tortilla mexicana hecha en Madrid que conquistó a grandes chefs busca renacer entre cenizas: "Vamos a volver muy pronto"