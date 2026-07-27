Hasta cuatro días de permiso retribuido para los afectados por los incendios de Madrid: así puedes solicitarlo

Los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Comunidad de Madrid han obligado a cortar carreteras, evacuar viviendas y alterar la movilidad en varias zonas de la región. Pero, más allá de la emergencia ambiental, lo cierto es que el avance del fuego también tiene consecuencias directas sobre quienes no pueden desplazarse hasta su centro de trabajo o deben permanecer junto a sus familias tras un desalojo.

Por suerte, ante esta situación el Gobierno ha recordado que continúan vigentes los mecanismos de protección laboral aprobados para hacer frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellos se encuentra el permiso retribuido de hasta cuatro días cuando acudir al trabajo resulta imposible o supone un riesgo grave e inminente.

Hasta cuatro días de permiso retribuido por los incendios

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a ausentarse del puesto, con derecho a remuneración, cuando no sea posible acceder al centro de trabajo o circular por las vías necesarias para llegar hasta él. La medida se aplica cuando las autoridades han recomendado, limitado o prohibido los desplazamientos, pero también cuando existe un riesgo grave e inminente derivado de una catástrofe, como un incendio forestal.

El permiso puede utilizarse, por ejemplo, si Protección Civil ordena una evacuación o un confinamiento, si una carretera permanece cortada por el fuego o si el transporte público habitual ha sido suspendido. El Ministerio de Trabajo también ha incluido entre los supuestos protegidos la pérdida del medio de transporte como consecuencia directa de los incendios.

No basta, sin embargo, con alegar una dificultad ordinaria para desplazarse. Debe existir una imposibilidad real de acudir al puesto, una indicación de las autoridades o una situación objetivamente peligrosa relacionada con la emergencia.

El permiso puede utilizarse si Protección Civil ordena una evacuación o un confinamiento / Daniel Gonzalez / EFE

¿Qué pasa si la situación dura más de cuatro días?

La protección no desaparece automáticamente al finalizar el cuarto día. El Estatuto establece que el permiso puede prolongarse mientras continúen las circunstancias que impiden acudir al centro de trabajo.

A partir de ese momento, la empresa tiene la posibilidad de tramitar un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. También puede aplicar una reducción de jornada si su actividad sigue limitada o sus instalaciones no pueden funcionar con normalidad.

Ahora, el ERTE no supone un despido. El contrato queda suspendido temporalmente o la jornada se reduce mientras persistan los efectos de la emergencia. La fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral, que dispone de cinco días para resolver desde que recibe la solicitud de la empresa.

El teletrabajo puede sustituir al permiso

Cuando las funciones puedan desarrollarse a distancia y las comunicaciones funcionen correctamente, la empresa podrá establecer temporalmente el teletrabajo. En ese caso, deberá proporcionar los equipos, las herramientas y los medios necesarios para desempeñar la actividad.

La persona trabajadora no puede imponer unilateralmente esta modalidad, pero la empresa tampoco puede exigir que trabaje desde casa si no dispone de conexión, suministro eléctrico o medios adecuados. Si la prestación a distancia no resulta viable, podrá mantenerse el permiso mientras continúen las causas que lo justifican.

Cuando las funciones puedan desarrollarse a distancia y las comunicaciones funcionen correctamente, la empresa podrá establecer temporalmente el teletrabajo / Archivo

Así puedes solicitar el permiso climático

La persona afectada debe avisar a su empresa lo antes posible. Lo más recomendable es hacerlo por escrito mediante correo electrónico, mensajería corporativa o cualquier canal que permita dejar constancia de la comunicación.

La justificación puede entregarse después. Sirven como prueba, entre otros documentos, una alerta de Protección Civil, un mensaje ES-Alert, una orden de evacuación, un aviso de cierre de carreteras, la cancelación del transporte público o una comunicación oficial del ayuntamiento, la comunidad autónoma o los servicios de emergencia. El Ministerio de Trabajo ha señalado que estas situaciones podrán acreditarse posteriormente y mediante cualquier medio de prueba válido.

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Además, al tratarse de un permiso retribuido, la empresa no puede descontar esos días de la nómina, convertirlos unilateralmente en vacaciones ni exigir su recuperación en otro momento.