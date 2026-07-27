EMERGENCIA NACIONAL
Ayuso eleva a 28.000 las hectáreas quemadas en el incendio de la Sierra Oeste en la Comunidad de Madrid
La administración regional mantiene desplegados 300 efectivos, ocho medios aéreos y 50 vehículos terrestres
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado a 28.000 las hectáreas que ya han ardido en la región como consecuencia de los incendios originados la pasada semana en la zona suroccidental de la región y que desde el pasado viernes confluyeron en uno único de magnitud inédita hasta la fecha. Se trata, como ya avanzó el pasado viernes desde Cenicientos, municipio en la actualidad evacuado, del "peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid".
Según el balance de situación a las 10.00 h de hoy que ha compartido este mediodía la dirigente madrileña, la superficie calcinada en la región llegaban a esas 28.000 hectáreas. En la limítrofe provincia de Ávila el fuego iniciado en la localidad de Burgohondo ha arrasado más de 50.000 hectáreas en el que se considera ya el mayor incendio de la historia reciente de España.
Ayuso ha confirmado, además, que un total de 300 efectivos de la Comunidad de Madrid están en estos momentos desplegados sobre el terreno. La cifra incluye agentes del cuerpo de bomberos, bomberos forestales y agentes forestales. Asimismo están movilizados en la zona ocho medios aéreos de la Comunidad y otros 50 vehículos terrestres.
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