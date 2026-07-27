Así puede ayudar a los damnificados por los incendios en Madrid: puntos de recogida para donativos

Casi todos los que viven en Madrid (si no es que todos) pudieron oler el humo del incendio que está azotando a la Sierra Oeste, especialmente en Villa del Prado, Pelayos de la Presa, Burgohondo, entre tantos otros municipios a los que ahora se suman los que rodean el río Cofio y el pantano de San Juan.

Muchos quieren ayudar a estos madrileños, así como a los vecinos de Ávila, de Toledo, y de Guadalajara, donde el fuego tampoco da tregua. Pero no saben cómo o temen entorpecer. Cualquier ayuda es bien recibida, pero lo mejor es no acudir por libre a los puntos de acogida, donde podrá llevar sus donaciones, ya que será más efectivo si está coordinado con los equipos que están trabajando.

¿Cómo ayudar?

En cuanto a grandes entidades que están metiendo sus manos en el asunto, están Cruz Roja, Información Local y Protección Civil. Asimismo, está la Fundación Madrina, que recibe donativos en sus tres locales, todos en la zona de Tetuán.

En Fundación Madrina puede ayudar con donativos o voluntariados / FUNDACIÓN MADRINA

Al contactar, indique su nombre, municipio y si tiene vehículo. Y es que lo que más se necesita son conductores con vehículo propio o furgonetas para transportar los materiales donados y facilitar desplazamientos logísticos.

Parece sencillo e inútil, pero compartir información verídica y confirmada puede hacer la diferencia. No difunda rumores que puedan fomentar la paranoia y el miedo que ya está latente en algunos madrileños, como tampoco bulos que subestimen la emergencia.

Puntos de acogida para desalojados

Como en cualquier emergencia, se necesita ayuda para recibir y clasificar donaciones, como ropa, mantas, agua, kits de higiene, así como montar camas para recibir a los miles de desalojadoss que llegan a polideportivos de municipios como Móstoles o Majadahonda, pero contacte con sus administraciones locales para saber si hay algún punto cerca. Allí, cuentan con asistencia básica, apoyo social y psicológico, pero los voluntarios pueden ayudar a distraer a los más pequeños y reforzar la compleja logística.

En total son 15 de puntos de acogida en la Comunidad, pero Móstoles es el más grande atendiendo a 400 personas, como ha informado el Gobierno regional. También hay en Las Rozas, Alcalá de Henares, Villaviciosa de Odón, Villamanta, Alcobendas, Leganés, Brunete, Getafe, Alcorcón, Sevilla la Nueva, Villanueva de la Cañada, Villamantilla, Navalcarnero y Villanueva de Perales.

La Comunidad de Madrid mantiene activos 15 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas por el incendio en Madrid. / 112 Comunidad de Madrid

Ayuda para animales

Los animales son otros grandes afectados, y para ayudarlos puede buscar en Google "Animales e Incendios Red de Ayuda", un sitio web para coordinar a particulares. Asimismo, está el grupo de 'WhatsApp' de acogida de animales que surgió hace dos años por la gravedad de los incendios que afectaron a la Comunidad de Madrid y ya ha salvado a 20 gatos, 25 ovejas y 3 perros.

A la lista de puntos de recogida se suman varios locales en diferentes puntos de la ciudad y de la Comunidad:

Choose en calle Segovia, 17

Dolce Vegana en calle Pizarra, 5

Freedom cakes en calle puerto del rey, 5

Oveja negra en calle Buenavista, 42

Santa y Pura en calle Santa Isabel, 27

Shlen en Raimundo Fernández Villaverde, 16

Vegania en calle nuestra señora de la Luz, 62

La Morada Sur en Marina Vega, 47

Usera en la Sede de avenida de la Escuela Pública, 1 post en Parla

Tienda la Huella Sostenible en la calle Colonial, 1 local 3 en Pinto

Los puntos de recogida para ayudar a animales son más específicos. En Rivanimal (Rivas) necesitan comida húmeda, correas, arneses, empapadores y productos de limpieza. En la Asociación Villapepa (Vallecas) han manifestado que les hace falta latas de comida para perros y gatos.

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Por su parte, La prote y el vagabundo (Valle de San Juan) lo que más echan de menos es mano de obra para limpiar e improvisar habitaciones donde acoger animales, así como jaulas, vallas de obra, bolsas de basura y cubos.