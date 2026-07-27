Air Europa conectará Madrid y Barranquilla (Colombia) con tres vuelos semanales a partir de diciembre de 2026

Air Europa estrenará nueva conexión entre Madrid y Barranquilla (Colombia) a partir del próximo 18 de diciembre de 2026 mediante tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad colombiana, Alejandro Char, en redes sociales, destacando esta nueva ruta como "un paso más" para seguir acercando la urbe portuaria a "los grandes mercados internacionales".

"Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión", ha profundizado, además.

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A lo largo de este año, Air Europa ha inaugurado nuevas rutas, varias de las cuales son de temporada y el resto están abiertas todo el año, destacando conexiones desde Madrid a Sevilla, Oviedo, Ginebra o Johannesburgo (Sudáfrica). También ha incrementado nuevas frecuencias en otros destinos.