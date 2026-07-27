Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasSantuario Cadalso de los VidriosMapa incendiosHumo de incendioCortes C-5Merchandising K-popDiomande
instagramlinkedin

AEROLÍNEA

Air Europa conectará Madrid y Barranquilla (Colombia) con tres vuelos semanales a partir de diciembre de 2026

El alcalde de la ciudad colombiana destaca la nueva conexión de Air Europa como un impulso para el turismo, los negocios y la inversión.

Avión de Air Europa.

Avión de Air Europa. / JAVIER F BOBADILLA/ AIR EUROPA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Niño González

Madrid

Air Europa estrenará nueva conexión entre Madrid y Barranquilla (Colombia) a partir del próximo 18 de diciembre de 2026 mediante tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad colombiana, Alejandro Char, en redes sociales, destacando esta nueva ruta como "un paso más" para seguir acercando la urbe portuaria a "los grandes mercados internacionales".

"Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión", ha profundizado, además.

Noticias relacionadas

A lo largo de este año, Air Europa ha inaugurado nuevas rutas, varias de las cuales son de temporada y el resto están abiertas todo el año, destacando conexiones desde Madrid a Sevilla, Oviedo, Ginebra o Johannesburgo (Sudáfrica). También ha incrementado nuevas frecuencias en otros destinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  2. Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
  3. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  4. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
  5. La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
  6. “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
  7. La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
  8. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad

Air Europa conectará Madrid y Barranquilla (Colombia) con tres vuelos semanales a partir de diciembre de 2026

Air Europa conectará Madrid y Barranquilla (Colombia) con tres vuelos semanales a partir de diciembre de 2026

Víctor Resco, profesor de ingeniería forestal: "Hemos entrado en la era de incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas"

Víctor Resco, profesor de ingeniería forestal: "Hemos entrado en la era de incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas"

¿Puede un helicóptero coger agua de mi piscina para apagar un incendio? Lo que dice la ley en España

¿Puede un helicóptero coger agua de mi piscina para apagar un incendio? Lo que dice la ley en España

Incendio en Madrid, en directo hoy | Marlaska advierte de que "hoy y mañana" son los días clave para controlar el fuego de Madrid y Ávila

Incendio en Madrid, en directo hoy | Marlaska advierte de que "hoy y mañana" son los días clave para controlar el fuego de Madrid y Ávila

Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas

El incendio en Madrid sigue activo: ¿cuántas hectáreas se han quemado?

El incendio en Madrid sigue activo: ¿cuántas hectáreas se han quemado?

La remodelación de la calle Alonso Cano ganará 1.211 metros cuadrados para peatones y sumará 120 árboles

La remodelación de la calle Alonso Cano ganará 1.211 metros cuadrados para peatones y sumará 120 árboles

Se busca al hombre que violó a una anciana enferma de alzheimer

Se busca al hombre que violó a una anciana enferma de alzheimer