AEROLÍNEA
Air Europa conectará Madrid y Barranquilla (Colombia) con tres vuelos semanales a partir de diciembre de 2026
El alcalde de la ciudad colombiana destaca la nueva conexión de Air Europa como un impulso para el turismo, los negocios y la inversión.
Air Europa estrenará nueva conexión entre Madrid y Barranquilla (Colombia) a partir del próximo 18 de diciembre de 2026 mediante tres frecuencias semanales: lunes, viernes y domingo.
Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad colombiana, Alejandro Char, en redes sociales, destacando esta nueva ruta como "un paso más" para seguir acercando la urbe portuaria a "los grandes mercados internacionales".
"Con esta nueva conexión, Barranquilla no solo estará más cerca de Madrid, sino de toda Europa y el resto del mundo. Seguimos posicionando a nuestra ciudad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión", ha profundizado, además.
A lo largo de este año, Air Europa ha inaugurado nuevas rutas, varias de las cuales son de temporada y el resto están abiertas todo el año, destacando conexiones desde Madrid a Sevilla, Oviedo, Ginebra o Johannesburgo (Sudáfrica). También ha incrementado nuevas frecuencias en otros destinos.
- Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
- Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
- La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
- La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
- “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
- La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad