INCENDIOS
Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados
Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complicará los trabajos de extinción este lunes
El incendio forestal que está asolando la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid sigue afectando gravemente a la circulación en la región. En total, a primera hora de este lunes, hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico.
- M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
- M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
- M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.
- M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.
- M-512:
Entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: cortada en ambos sentidos.
Entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.
- M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.
- M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: cortada en ambos sentidos.
- M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.
- M-521:
Entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.
Entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella: cortada en ambos sentidos.
- M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501: cortada en sentido ascendente.
- M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.
- M-510, entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.
- M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar los desplazamientos por la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por el resto de las zonas afectadas, además de consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje.
- Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
- Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
- La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
- La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
- “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
- La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad