Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasPelayos de la presaMapa incendiosBombero GERAWhatsapp perrosMarc SimónIconos de MadridEduardo Barba
instagramlinkedin

INCENDIOS

Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados

Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complicará los trabajos de extinción este lunes

En total, a primera hora de este lunes, hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico

En total, a primera hora de este lunes, hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico / VÍA X @DTGES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marina Armas

Marina Armas

Madrid

El incendio forestal que está asolando la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid sigue afectando gravemente a la circulación en la región. En total, a primera hora de este lunes, hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico.

  • M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
  • M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
  • M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.
  • M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.
  • M-512:

Entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: cortada en ambos sentidos.

Entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.

  • M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.
  • M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: cortada en ambos sentidos.
  • M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.
  • M-521:

Entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.

Entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella: cortada en ambos sentidos.

  • M-855, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501: cortada en sentido ascendente.
  • M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.
  • M-510, entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.
  • M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar los desplazamientos por la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por el resto de las zonas afectadas, además de consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje.

Estado del tráfico en la Comunidad de Madrid

Información ofrecida por la Dirección General de Tráfico. Abrir el mapa completo de la DGT .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  2. Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
  3. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones
  4. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
  5. La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: 'La casa estaba recién estrenada
  6. “Parece el apocalipsis”: el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid
  7. La Línea 9 de Metro de Madrid cierra entre Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey: fechas de los cortes y alternativas
  8. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad

Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Incendio en Madrid, en directo hoy: última hora y alerta por las rachas de viento que complicarán la extinción del fuego en la Sierra Oeste

Consulta al minuto el mapa de incendios activos en Madrid: focos activos, zonas desalojadas y zonas bajo vigilancia

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

La angustia de una familia evacuada del camping Fuente Helecha por el incendio de Ávila que lo ha perdido todo: "La casa estaba recién estrenada"

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”

Gastar entre 20 y 100 euros al mes en ‘merchandising’ de K-Pop: “Hay quien supera los 300 euros cuando quiere completar una colección”

La tortilla mexicana hecha en Madrid que conquistó a grandes chefs busca renacer entre cenizas: "Vamos a volver muy pronto"

La tortilla mexicana hecha en Madrid que conquistó a grandes chefs busca renacer entre cenizas: "Vamos a volver muy pronto"

Cristina Díaz de Bustamante, la consultora madrileña que quiere bajar el ritmo de las marcas: "No me interesan las prisas"

Cristina Díaz de Bustamante, la consultora madrileña que quiere bajar el ritmo de las marcas: "No me interesan las prisas"

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo empiezan a ceder, "pero muy despacio": 77.000 hectáreas arrasadas y 90.000 vecinos afectados

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo empiezan a ceder, "pero muy despacio": 77.000 hectáreas arrasadas y 90.000 vecinos afectados