Qué carreteras están cortadas por el incendio de Madrid: consulta todos los tramos afectados

El incendio forestal que está asolando la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid sigue afectando gravemente a la circulación en la región. En total, a primera hora de este lunes, hay 13 carreteras afectadas con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico.

M-507 , entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos. M-540 , entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos. M-501 , entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos. M-541 , entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos. M-512:

Entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: cortada en ambos sentidos.

Entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.

M-531 , entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos. M-539 , entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: cortada en ambos sentidos. M-533 , desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.

, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente. M-521:

Entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva a Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.

Entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella: cortada en ambos sentidos.

M-855 , desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501: cortada en sentido ascendente.

, desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501: cortada en sentido ascendente. M-537 , entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos. M-510 , entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos.

, entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial: cortada en ambos sentidos. M-957, entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda evitar los desplazamientos por la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por el resto de las zonas afectadas, además de consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje.