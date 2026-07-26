El Rey elogia la coordinación "ejemplar" frente a los incendios y pide reforzar la prevención

El rey Felipe VI ha elogiado este domingo la coordinación "ejemplar" de todas las administraciones para hacer frente a los incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo y que han calcinado un patrimonio natural "incalculable". Durante su visita a la localidad madrileña de Villamanta, el monarca ha invitado también a reflexionar sobre el futuro para analizar "qué se puede hacer mejor" durante los periodos en los que no hay incendios y ha agradecido la ayuda de los países que están aportando medios para combatir los fuegos.

Acompañado por la reina Letizia, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, Felipe VI ha visitado el polideportivo de la localidad, que acoge a unos 200 desalojados por el incendio activo en la sierra oeste madrileña.

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados del general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos (i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto. / Europa Press

El Rey ha señalado que los focos continúan muy activos y "con mucho riesgo", aunque ha apuntado que se observan "algunos síntomas positivos de la evolución" y del trabajo desarrollado por todos los medios desplegados.

El Rey agradece el trabajo de los servicios de emergencia

Felipe VI ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencia, comenzando por la Unidad Militar de Emergencias (UME), al mando del operativo tras la declaración de la emergencia nacional, y ha mencionado también a Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y voluntarios. "Todos están haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida que hay que agradecer y alabar", ha afirmado. Además, el monarca ha destacado que la coordinación entre todas las administraciones está siendo "ejemplar" y ha considerado que esa cooperación transmite "un buen mensaje", ya que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo". Asimismo, ha asegurado que se están empleando "todos los medios posibles", tanto humanos como materiales, para proteger las vidas humanas, minimizar los daños y hacer frente a los incendios.

En cuanto al mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ha incidido en que está funcionando, aunque ha considerado que "posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más" ante situaciones de riesgo simultáneas como las que viven España y Francia.

"Hay que repartir ese esfuerzo", ha afirmado. Por su parte, la reina Letizia ha señalado que en estos momentos "tiene sentido escuchar con atención a los vecinos para saber cómo se sienten, cuál ha sido esa salida precipitada de su casa, además de la tristeza la angustia o la incertidumbre que transmiten".

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La Reina ha incidido también en las preguntas que se plantean los afectados y ha destacado, "sobre todo esa pregunta de 'qué hay que hacer para que esto no vuelva a pasar'".