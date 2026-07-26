La remodelación de la calle Alonso Cano ganará 1.211 metros cuadrados para peatones y sumará 120 árboles

La remodelación de la calle Alonso Cano, en el distrito madrileño de Chamberí, permitirá incorporar 1.211 metros cuadrados de superficie peatonal y 430 metros cuadrados de zonas ajardinadas. El proyecto incluye la plantación de 120 árboles y más de 1.950 arbustos.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha visitado este domingo las obras, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los trabajos se ejecutan en el tramo de Alonso Cano comprendido entre las calles de José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde. La intervención busca reequilibrar el espacio público, mejorar la continuidad y la seguridad de los recorridos peatonales, integrar el transporte público y reforzar la infraestructura verde.

Las obras, iniciadas este mes de julio, cuentan con una inversión de 4,4 millones de euros y se prolongarán previsiblemente hasta el verano de 2027.

Un carril de circulación y más espacio para los peatones

La calle mantendrá su actual sentido de circulación, con un carril para vehículos y sendas bandas de estacionamiento en línea. Además, se habilitará una banda de servicio junto al borde de las aceras para concentrar elementos como los alcorques, el alumbrado y el mobiliario urbano. Esta distribución permitirá liberar el espacio destinado al paso de los peatones y crear un itinerario accesible y sin obstáculos.

El proyecto contempla también ampliaciones puntuales de las aceras en forma de espigones verdes. Estos espacios estarán protegidos del tráfico y dispondrán de bancos y vegetación para facilitar la estancia y contribuir a reducir el efecto isla de calor.

La actuación se completará con jardineras delimitadas mediante pletinas metálicas. Para la nueva vegetación se priorizarán especies caducifolias adaptadas al entorno urbano.

Nuevos bancos, alumbrado led y colectores de agua

La pavimentación diferenciará la zona de paso peatonal de la banda de servicio. El recorrido accesible se ejecutará con losas de hormigón para garantizar una superficie continua y regular, mientras que la banda destinada al mobiliario y otros elementos se resolverá con adoquines. La calzada será de aglomerado asfáltico.

La remodelación incluye la instalación de más de medio centenar de bancos y la renovación integral del alumbrado mediante luminarias led de alta eficiencia energética. También se modificará la disposición de las farolas para mejorar la uniformidad de la iluminación.

Para evitar acumulaciones de agua, se construirán dos nuevos colectores longitudinales bajo las bandas de aparcamiento. Estos recogerán el agua de lluvia mediante nuevos absorbedores y la conducirán hasta la red municipal existente.

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"Se va a hacer la calle mucho más accesible para el peatón y por supuesto con mayor calidad ambiental. Va a ser una zona, desde luego, muy cómoda para pasear para el vecino y donde van a aumentar por supuesto la calidad de vida de estos vecinos de este distrito de Chamberí", ha afirmado la delegada de Obras y Equipamientos.