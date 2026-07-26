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Las presas de Picadas, Burguillo y Charco del Cura en emergencia ante el avance de los incendios en Madrid y Ávila

La Confederación Hidrográfica del Tajo declara la alerta en tres presas de Madrid y Ávila al verse afectadas por el avance de los incendios forestales

Presa de Picadas

Presa de Picadas / CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

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EP

Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha declarado este domingo el escenario 0 de emergencia o de control de la seguridad en la presa de Picadas, en la Comunidad de Madrid, y en las de Burguillo y Charco del Cura, en Ávila, como consecuencia del avance de los incendios forestales en los términos municipales de Navas del Rey y El Tiemblo, ha informado la CHT en un comunicado.

El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha explicado que el fuego ha alcanzado las instalaciones de estas tres presas, aunque sin ocasionar daños significativos en las infraestructuras.

La activación del escenario 0 responde a que las condiciones existentes dificultan el acceso a las instalaciones y a que las previsiones aconsejan intensificar la vigilancia y el control de las presas, sin que sea necesario aplicar medidas de intervención para reducir el riesgo, de acuerdo con los planes de emergencia.

Además, la CHT mantiene el escenario 0 en la presa de San Juan, declarado el pasado 24 de julio.

Por otro lado, el organismo continúa incrementando desde el pasado 23 de julio los caudales circulantes por el río Alberche mediante desembalses desde las presas de Burguillo, San Juan y Picadas, una medida de apoyo a las labores de control y extinción de los incendios forestales en Ávila, Madrid y Toledo.

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Tras la unificación este sábado de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) de los incendios de Madrid y Ávila, la Confederación Hidrográfica del Tajo sigue participando en las reuniones diarias de coordinación y seguimiento del operativo de emergencia.

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