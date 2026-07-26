Madrid activa un sistema vía satélite para garantizar las comunicaciones durante los incendios en la sierra oeste

La Comunidad de Madrid ha activado un sistema de comunicaciones vía satélite para garantizar la conectividad en toda la región durante los incendios que afectan a la sierra oeste madrileña. El Gobierno regional asegura que la iniciativa permite mantener operativos los servicios de comunicación mientras se reparan los daños provocados por el fuego en la red de fibra óptica.

Un sistema alternativo mientras se repara la fibra dañada

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel López-Valverde, ha anunciado este domingo la activación de un proyecto de comunicaciones vía satélite que está permitiendo mantener activas las comunicaciones en toda la región pese a los incendios que afectan a la sierra oeste madrileña.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, López-Valverde ha explicado que la iniciativa se ha desarrollado junto a dos operadoras de telecomunicaciones para hacer frente a la imposibilidad de que los técnicos accedan a las zonas donde el cableado de fibra óptica ha resultado dañado por el fuego.

"Lógicamente, a medida que vayan pudiendo entrar los técnicos en las diferentes zonas, todas las fibras que han sido quemadas se podrán volver a restaurar, así como el resto de la comunicación. Pero tenemos comunicación en toda la Comunidad", ha señalado.

Tres operadoras y refuerzo de la cobertura

El consejero ha indicado además que la Comunidad está trabajando con tres compañías diferentes, de modo que si una de ellas deja de prestar servicio las otras puedan mantener las comunicaciones. Asimismo, se han instalado amplificadores de señal en algunos de los municipios afectados, entre ellos Brunete y San Martín de Valdeiglesias.

Aunque ha reconocido que la cobertura disponible "no da tantos servicios" como en una situación de normalidad, ha subrayado que el objetivo es garantizar un nivel suficiente de conectividad para que la población pueda comunicarse y acceder a la información.

"Lo importante" es que, mediante un método u otro, exista cobertura "para que todo el mundo pueda acceder y comunicarse", ha afirmado.

La TDT mantiene la emisión

López-Valverde también ha asegurado que la Televisión Digital Terrestre (TDT) continúa operativa "en todas las regiones", lo que permite a los ciudadanos seguir la información difundida desde los centros de mando de los servicios de emergencias, Protección Civil y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Noticias relacionadas

"Es un gran trabajo que está haciendo, que es un trabajo que no se ve, pero la comunicación es fundamental para poder hablar entre nosotros y lógicamente atender a las propias alertas que están llegando", ha concluido.