Eduardo Barba, divulgador botánico: "Las plantas son un personaje más dentro de las obras de arte"

¿Qué le ha llamado la atención de las plantas para dedicar su vida a estudiarlas?

Su belleza y sus ciclos de crecimiento, tan diferente a los de los animales, para ciertas cosas. Siempre me ha fascinado cómo modelan un paisaje, cómo son capaces de cambiar el entorno en el que crecen, de atraer a otras plantas y animales. Por supuesto, también me llama la atención la posibilidad que nos ofrecen para mejorar nuestras condiciones de vida.

Se le puede leer en libros, escuchar en la radio, ir a sus visitas guiadas... ¿Cree que las plantas tienen algo que engancha al gran público?

El universo de las plantas es muy atractivo, sin duda, y es muy difícil que no enganche a quienes aprenden sus misterios. La belleza de sus formas está presente en todos lados, también en las obras de arte y en los ornamentos de las calles. Cuando se es consciente de su importancia, es difícil no prestarles atención y enamorarse de las plantas.

Una de las actividades que hace es investigar las plantas de los cuadros. ¿Tantas cosas pueden contar a través del arte?

Las plantas son un personaje más dentro de las obras de arte. Una sencilla flor puede completar el mensaje afectivo o trágico de un cuadro, y se podría decir que las plantas encierran un complejo lenguaje simbólico que los artistas de otras épocas dominaban. La botánica es un recurso que los pintores, los escultores, los decoradores... utilizaban a su antojo, no solo por su aspecto ornamental, sino también por su significado, que los espectadores de otros siglos sabían descifrar a la perfección.

¿Es quizá la rosa la flor que más se ha asociado con la cultura en general?

La rosa está presente en las obras de arte desde hace muchos siglos, desde la Antigua Roma hasta nuestros días. Asimismo, es una flor que se ha incluido en pinturas japonesas, en miniaturas persas o en retratos barrocos europeos. Es decir, es una flor universal, que ha cautivado los corazones y la mirada del ser humano, tanto por su belleza como por su aroma, tanto por su simbolismo ligado al amor, por ejemplo, como por su utilidad como planta medicinal.

Un jardín siempre va a dar trabajo, y eso es lo bonito, que nos va a mantener ocupados con una tarea bellísima: cuidar de seres vivos realmente encantadores

¿Entiendo que para usted será difícil quedarse con una planta en concreto como favorita?

Sí, los jardineros amamos tantas plantas que es difícil quedarse con una concreta. Me gustan incluso aquellas más humildes y modestas, como puede ser la pamplina (Stellaria media) , una planta herbácea anual que tiene un color verde muy hermoso y unas pequeñas flores blancas de finos pétalos divididos. Pero también me fascinan los grandes árboles, con historias tan mágicas como la del ginkgo (Ginkgo biloba).

¿Cuál recomendaría a una persona que viva en un piso?

Un aglaonema Silver Queen es muy buena opción, cerca de una ventana; una planta muy hermosa y muy fácil de cultivar.

¿Y cuál a una persona que quiera tener un jardín bonito sin necesidad de mucho trabajo?

Un jardín siempre va a dar algo de trabajo, y eso es lo bonito, que nos va a mantener ocupados con una tarea bellísima, que es la de cuidar de seres vivos realmente encantadores. Pero si se tiene poco tiempo y se viaja mucho, las plantas suculentas son perfectas: los sedum, las cactáceas, algunas euforbias...

¿Le paran mucho por la calle para resolver dudas?

Muchas personas me reconocen por la voz, por haberme escuchado en la radio, y te brindan su cariño por acompañarlas en las mañanas a través de las ondas.

A cada puerta que abrimos y se descubren las posibilidades que tienen las plantas para comunicarse entre sí y con otros animales no se puede más que enamorarse aún más del reino vegetal

Ahora hay investigaciones que abordan si las plantas se comunican entre ellas ¿Qué opinión le merece este asunto?

Pienso que es otro de los campos de la botánica lleno de misterios aún por resolver. A cada puerta que abrimos y se descubren las posibilidades que tienen las plantas para comunicarse entre sí y con otros animales no se puede más que enamorarse aún más del reino vegetal.

¿Qué es lo más gratificante de divulgar sobre botánica?

La divulgación que hago gira en torno a las plantas y su uso en la jardinería, ya que no soy botánico, pero sí un jardinero que quiere transmitir una pasión que me embarga desde niño. Es precioso contagiar el amor por algo tan bello como una flor.

Por último, ante la duda, ¿mejor regar poco, que pasarse y ahogar la planta?

Noticias relacionadas

Con las plantas de interior, en general, siempre es mejor dejar secar el sustrato entre riego y riego. Con las plantas de exterior es diferente, y en los periodos de crecimiento activo, ligados a la primavera, al verano y al otoño, hay que mantener el sustrato ligeramente húmedo con la gran mayoría de especies.