Doce carreteras siguen afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste de Madrid.

Los incendios forestales registrados en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid mantienen afectadas este miércoles un total de 12 carreteras de la red viaria regional.

Los cortes afectan principalmente a carreteras situadas en los municipios de Aldea del Fresno, Villa del Prado, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Robledo de Chavela. La M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, en el tramo comprendido entre Aldea del Fresno y Villa del Prado. También está cerrada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

Cortes en la M-501 y la M-512

La M-501 está cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias. La circulación también permanece interrumpida en la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, desde Pelayos de la Presa hasta San Martín de Valdeiglesias. En la M-512, el tramo comprendido entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, está cortado en ambos sentidos. Además, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la vía permanece cerrada en sentido ascendente.

La M-531 está cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela. La misma restricción se mantiene en la M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda, y en la M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, también en Robledo de Chavela.

Noticias relacionadas

Restricciones parciales en otras carreteras

La M-533 permanece cortada en sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, a partir de la rotonda de la M-600.vEn la M-521, la circulación está interrumpida en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela. La M-855 está cerrada en sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, a partir de la rotonda de la M-501. Por último, la M-510 permanece cortada entre Valdemorillo y Chapinería: desde el kilómetro 20 en sentido ascendente y desde Chapinería en sentido descendente. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.