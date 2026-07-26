Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasPelayos de la presaMapa incendiosBombero GERAWhatsapp perrosMarc SimónIconos de MadridEduardo Barba
instagramlinkedin

En Directo

OLA DE INCENDIOS

Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El incendio de la sierra de Madrid y Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España

Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"

Así es la "lucha sin cuartel" de la UME por evitar que el fuego de San Martín de Valdeiglesias arrase las casas de los vecinos

Así es la "lucha sin cuartel" de la UME por evitar que el fuego de San Martín de Valdeiglesias arrase las casas de los vecinos

EPE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Gómez Alonso

Marina Armas

Andrea San Martín

Madrid

Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Este domingo, la principal lucha del operativo de extinción está en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las reactivaciones del incendio, unidas al cambio previsto en la dirección del viento, compliquen la evolución del fuego hacia el norte.

Más de 100.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta ahora por los un fuego que han afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
  2. Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
  3. La familia de Pelayos de la Presa que ha perdido sus dos chiringuitos en el Pantano de San Juan por los incendios: 'Se quemó todo en cinco minutos
  4. DGT lo confirma: estas son las carreteras cortadas por los incendios en Madrid
  5. Cómo recibir gratis una alerta en el móvil si se declara un incendio cerca de tu casa o finca
  6. Los desalojados por los incendios de Madrid y Ávila ascienden a 63.000 tras la evacuación de un camping en El Escorial
  7. La Comunidad de Madrid lanza un aviso por el humo de los incendios: esto es lo que debes hacer para protegerte de las cenizas
  8. El viento desplazará este sábado el humo del incendio de la Sierra Oeste hacia el sur de la Comunidad de Madrid

El incendio de la sierra de Madrid y Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España

El incendio de la sierra de Madrid y Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España

Ayuso pide unidad y activa un plan de recuperación para la sierra oeste antes de que se extinga el incendio: "No vamos a esperar"

Ayuso pide unidad y activa un plan de recuperación para la sierra oeste antes de que se extinga el incendio: "No vamos a esperar"

Luis de la Fuente arropa en Las Rozas a los vecinos evacuados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid

Luis de la Fuente arropa en Las Rozas a los vecinos evacuados por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid

El Rey elogia la coordinación "ejemplar" frente a los incendios y pide reforzar la prevención

El Rey elogia la coordinación "ejemplar" frente a los incendios y pide reforzar la prevención

La primera inspección de las antenas de la NASA en Robledo de Chavela indican que se han salvado del fuego: "No hay daños estructurales"

La primera inspección de las antenas de la NASA en Robledo de Chavela indican que se han salvado del fuego: "No hay daños estructurales"

Madrid activa un sistema vía satélite para garantizar las comunicaciones durante los incendios en la sierra oeste

Madrid activa un sistema vía satélite para garantizar las comunicaciones durante los incendios en la sierra oeste

"Parece el apocalipsis": el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid

"Parece el apocalipsis": el relato de un bombero del GERA tras una noche defendiendo viviendas del fuego en Madrid

Las presas de Picadas, Burguillo y Charco del Cura en emergencia ante el avance de los incendios en Madrid y Ávila

Las presas de Picadas, Burguillo y Charco del Cura en emergencia ante el avance de los incendios en Madrid y Ávila