Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El incendio de la sierra de Madrid y Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España

Las oficinas móviles de atención al ciudadano se desplazarán a los 15 puntos de acogida

Las cinco Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano se desplazarán a partir de mañana, lunes 27 de julio, a los quince puntos de acogida habilitados para atender a los vecinos afectados por los incendios. Además, podrán prestar servicio en aquellos municipios donde sea necesario, compatibilizando esta labor con sus rutas habituales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta medida durante la visita que ha realizado este domingo, junto a los reyes a las personas desplazadas por el incendio de la Sierra Oeste alojadas en el polideportivo de Villamanta, donde han pernoctado 220 vecinos.

Este recurso se suma a los otros catorce puntos de acogida habilitados por la Comunidad de Madrid, distribuidos entre Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Brunete, Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Sevilla la Nueva, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales y Villaviciosa de Odón.

Estos vehículos se desplegarán en estos centros de acogida, donde los ciudadanos podrán recibir atención psicológica, además de información, orientación y apoyo para realizar las gestiones que necesiten durante esta situación.

El dispositivo prestará una asistencia prioritaria a quienes se han visto afectados por el incendio, muchos de los cuales han tenido que ser evacuados de sus viviendas y, en algunos casos, las han perdido como consecuencia del fuego.