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OLA DE INCENDIOS
Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid, en directo | El incendio de la sierra de Madrid y Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Los incendios forestales que asolan la Península Ibérica se están cebando estos últimos días con la Comunidad de Madrid. Este domingo, la principal lucha del operativo de extinción está en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las reactivaciones del incendio, unidas al cambio previsto en la dirección del viento, compliquen la evolución del fuego hacia el norte.
Más de 100.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta ahora por los un fuego que han afectado más de 77.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo.
El incendio de Ávila ha quemado 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España
El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya aproximadamente 50.000 hectáreas, una cifra que convierte este fuego en el mayor de la historia de España desde que se tienen registros, al superar el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.
En conjunto, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas calcinadas y, de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto que declarará zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.
Las oficinas móviles de atención al ciudadano se desplazarán a los 15 puntos de acogida
Las cinco Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano se desplazarán a partir de mañana, lunes 27 de julio, a los quince puntos de acogida habilitados para atender a los vecinos afectados por los incendios. Además, podrán prestar servicio en aquellos municipios donde sea necesario, compatibilizando esta labor con sus rutas habituales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta medida durante la visita que ha realizado este domingo, junto a los reyes a las personas desplazadas por el incendio de la Sierra Oeste alojadas en el polideportivo de Villamanta, donde han pernoctado 220 vecinos.
Este recurso se suma a los otros catorce puntos de acogida habilitados por la Comunidad de Madrid, distribuidos entre Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Brunete, Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Sevilla la Nueva, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales y Villaviciosa de Odón.
Estos vehículos se desplegarán en estos centros de acogida, donde los ciudadanos podrán recibir atención psicológica, además de información, orientación y apoyo para realizar las gestiones que necesiten durante esta situación.
El dispositivo prestará una asistencia prioritaria a quienes se han visto afectados por el incendio, muchos de los cuales han tenido que ser evacuados de sus viviendas y, en algunos casos, las han perdido como consecuencia del fuego.
San Martín de Valdeiglesias y Pelayos son hoy los municipios más afectados por el fuego
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo que hoy los municipios más afectados por el incendio en este momento en la Comunidad de Madrid son San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, pero también el fuego está avanzando "a gran velocidad" hacia Cadalso de los Vidrios y Almorox (Toledo).
Tras acompañar a los reyes al punto de acogida para vecinos evacuados por los incendios ubicado en Villamanta, Díaz Ayuso ha reconocido el trabajo de bomberos, agentes forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), policías locales, Guardia Civil, Protección Civil y cientos de voluntarios que están atacando "sin descanso" al mayor incendio de la historia de la región.
Cuatro días después, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid sigue "activo" y ya ha quemado 22.000 hectáreas. La emergencia nacional de Madrid y de Ávila ahora se ha ampliado a Toledo.
El papa pide rezar por socorristas y personas afectadas en incendios en España y Francia
El papa León XIV recordó los devastadores incendios en Francia y España y pidió rezar por las personas afectadas y el trabajo de los socorristas, en un mensaje tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.
"Ante los devastadores incendios que estos días han afectado varias localidades de Francia y España manifiesto mi cercanía", expresó el pontífice estadounidense. Y después invitó a todos a rezar "por las personas afectadas y por el trabajo de los socorristas".
Europa Press
Madrid concentra los esfuerzos para impedir que se reactiven los focos en el embalse de San Juan
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este domingo que la principal preocupación del operativo de extinción se sitúa en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las reactivaciones del incendio, unidas al cambio previsto en la dirección del viento, compliquen la evolución del fuego hacia el norte del embalse.
Según ha explicado desde el Puesto de Mando, el dispositivo mantiene abiertos tres escenarios prioritarios de actuación: el frente este, ya consolidado; el frente oeste, donde el objetivo sigue siendo frenar el avance de las llamas y proteger las poblaciones; y la zona norte del embalse de San Juan, donde se concentran ahora buena parte de los esfuerzos para impedir nuevas propagaciones.
Las previsiones meteorológicas para este domingo y la jornada del lunes son favorables para las labores de extinción, y Martín ha afirmado que existe una “ventana amplia” para intensificar el trabajo sobre el terreno y vencer “definitivamente” al incendio.
Ayuso pide "no enfrentar a los pueblos" ante los incendios: "No empiecen con guerras innecesarias"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que no se generen enfrentamientos entre territorios ni se abran "guerras innecesarias" mientras continúan los incendios y las labores de atención a la población afectada. Ayuso ha realizado estas declaraciones en Villamanta, después de acompañar a sus Majestades los Reyes a uno de los puntos habilitados para acoger a los vecinos evacuados.
"Pido esa solidaridad y esa comprensión con los madrileños porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece. El pueblo de Madrid está siempre porque somos una región al servicio de España y solidaria con todos sus pueblos", ha afirmado.
La dirigente madrileña también ha pedido que no se contribuya al desánimo de la población ni se atribuyan a los alcaldes responsabilidades que, según ha defendido, no les corresponden.
El CECOPI afronta con "prudente optimismo" las labores de extinción y mantiene la cautela sobre el regreso de los evacuados
Tras la reunión del CECOPI, Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno, ha trasladado un mensaje de prudente optimismo. Las previsiones meteorológicas para hoy y mañana permiten afrontar las labores de extinción con mayor intensidad.
Sobre el regreso de las personas evacuadas, ha explicado que la situación de cada municipio se evalúa de forma continua y que el retorno se autorizará en cuanto existan las condiciones de seguridad necesarias. La prioridad sigue siendo garantizar una vuelta segura para toda la población.
Valentina Raffio
Las imágenes satelitales muestran cómo el humo de los incendios ya recubre media España y empeora la calidad del aire
La red de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha sobrevolado España y, desde las alturas, ha captado imágenes en las que se muestra cómo el humo de los incendios que actualmente atraviesan el país se extiende ya sobre buena parte de la Península Ibérica dejando una huella visible en la atmósfera y, sobre todo, en la calidad del aire. En las imágenes satelitales, captadas este domingo, se pueden ver las emisiones generadas por los incendios de Madrid y Ávila así como de los fuegos de Castellón y León. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el humo de estos incendios forestales que se extiende por el territorio peninsular "está compuesto por partículas procedentes de la combustión" y, justamente por eso, provocan un empeoramiento de la calidad del aire no solo en las zonas afectadas sino, además, en todos los territorios hacia donde viajan las partículas en suspensión. El Ministerio de Sanidad ha emitido ya varios comunicados avisando de fenómeno y, sobre todo, pidiendo extremar precauciones y proteger a la población vulnerable mientras duren estos incendios.
Más de una decena de bomberos voluntarios de Aena se unen en las labores de lucha contra los incendios
La primera inspección de las antenas de la NASA en Robledo de Chavela indican que se han salvado del fuego: "No hay daños estructurales"
Los incendios de la sierra oeste de Madrid han alcanzado el recinto donde se albergan las antenas españolas que controlan las misiones a Marte y la primera que captó el alunizaje del Apolo 11. Según constata en un comunicado la NASA, como responsable del complejo de comunicaciones del espacio profundo de Robledo de Chavela, la primera inspección realizada concluye que el grueso de las antenas se han salvado del fuego. La portavoz de la entidad, Bethany Stevens, afirma que al menos por ahora solo se observan afetaciones "en el pavimento y la vegetación circundante", que han quedado completamente calcinados, aunque por el momento no se han reportado "daños estructurales significativos" ni en las antenas ni en los edificios del recinto. Pero dada la complejidad de la situación, los responsables de este centro afirman que "se llevarán a cabo evaluaciones exhaustivas" más adelante, cuando la situación se haya estabilizado, para asegurar que estos dispositivos encargados de hacer seguimiento de misiones espaciales interplanetarias siguen plenamente operativos.
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