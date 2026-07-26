Descubre una de las cascadas más bonitas de la sierra madrileña: a menos de 12 kilómetros del Monasterio de El Paular

A menos de 12 kilómetros del Monasterio de Santa María de El Paular, en el municipio de Rascafría, se esconden unas de las cascadas más bonitas de la sierra madrileña. Situadas en el Valle del Lozoya y encajonadas por el barranco que forma el Arroyo de Aguilón, las llamadas Cascadas del Purgatorio siguen siendo un reclamo para todos los amantes del senderismo.

Esta ruta de dificultad media que tiene una duración aproximada de cuatro horas y media, se encuentra entre las más frecuentadas no solo por su inicio monumental, sino por los bellísimos puntos de interés que los senderistas cruzan durante el camino: desde el puente del Perdón a las áreas recreativas de Las Presillas.

La ruta que comienza en el Monasterio de El Paular tiene 11,95 kilometros de distancia y cruza por varios puntos de interés / Wikiloc

Ruta del Monasterio del Paular a las Cascadas del Purgatorio

Como adelantábamos, la ruta comienza en el Monasterio de Santa María de El Paular, y tras cruzar la carretera M-604 se deberá pasar junto al centro de interpretación. Aquí encontraréis el primer punto de interés, el Puente del Perdón, que os ayudará a salvar las aguas del río Lozoya.

El Puente del Perdón al inicio de la ruta posibilita el salvar las aguas del Río Lozoya / Wikiloc

Continuando por la pista asfaltada la ruta se acercará al área recreativa de Las Presillas y, desde la página de senderismo Wikiloc, se recomienda tomar la pequeña vereda paralela para evitar pisar tanto asfalto. Disfrutando de las preciosas vistas de estas lagunas, se deberá seguir su orilla hasta una pequeña puerta de madera.

Al llegar a la zona de las Presillas, se deberá recorrer su orilla hasta alcanzar la puerta de madera / Wikiloc

Esta os conducirá a una pista de tierra denominada GR 10.1 marcada con pintura blanca y roja. Si habéis seguido bien las direcciones, el siguiente punto será el puente que cruza el Arroyo de Aguilón, desde donde podréis observar una baliza informativa que indica la posición de las cascadas.

A lo largo de la ruta se cruzarán dos puentes sobre el Arroyo de Aguilón / Wikiloc

Cuando notéis que el camino comienza a descender de nuevo, deberíais vislumbrar un segundo puente que os dará acceso al cañón formado por el arroyo a lo largo de miles de años. A partir de aquí, las paredes serán cada vez más verticales y profundas llegando a la parte más áspera de la ruta y teniendo que sortear algunas rocas en el camino.

El final de la ruta se estrecha y requiere de sobrepasar algunas rocas / Wikiloc

Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, y si guardáis silencio durante un breve momento, este os llegará en forma del sonido del agua precipitándose al vacío. Pronto, un precioso mirador saldrá a vuestro encuentro permitiéndoos disfrutar de la primera de las Cascadas del Purgatorio. La segunda, algo más arriba, también puede disfrutarse si se asciende unos 100 metros más y se pasa por una pequeña pared de piedra.

La segunda cascada requerirá de continuar ascendiendo durante aproximadamente 100 metros y cruzar una pared de piedra / Wikiloc

Para volver al Monasterio, tan solo tendréis que deshacer vuestros pasos hasta el Arroyo del Aguilón, siguiendo esta vez su corriente de frente para llegar a un camino algo más despejado desde el que se puede vislumbrar la imponente Peñalara. Este camino os adentrará en Las Presillas desde donde ya conocéis el camino de regreso.