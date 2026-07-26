La Comunidad de Madrid mantiene 15 puntos de acogida para 2.468 evacuados por el gran incendio

La Comunidad de Madrid mantiene operativos 15 puntos de acogida para atender a las personas evacuadas por el gran incendio, donde actualmente reciben asistencia un total de 2.468 personas. El dispositivo más reciente se abrió este sábado en Sevilla la Nueva y da servicio a un centenar de evacuados.

Una red de acogida distribuida por 15 municipios

Los puntos de acogida han sido habilitados en coordinación con los ayuntamientos y se encuentran repartidos por distintos municipios de la región. El mayor número de personas atendidas se concentra en Móstoles, con 400 evacuados, seguido de Las Rozas (286), Alcalá de Henares (250), Villaviciosa de Odón (227), Villamanta (220), Alcobendas (200), Leganés (171), Brunete (153), Getafe (150), Alcorcón (130), Sevilla la Nueva (100), Villanueva de la Cañada (75), Villamantilla (60), Navalcarnero (25) y Villanueva de Perales (21).

La mayoría de estos dispositivos se han instalado en grandes polideportivos, convertidos en alojamientos temporales para las personas que han tenido que abandonar sus viviendas como consecuencia del incendio.

Alojamiento, manutención y atención sanitaria

En estos espacios se presta asistencia básica, que incluye servicios de aseo personal y manutención con desayuno, comida y cena. Además, cuentan con camas instaladas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) o por los propios ayuntamientos.

Muchos de los puntos disponen también de apoyo social y psicológico, proporcionado por trabajadores sociales y psicólogos. En el caso de los menores, se han habilitado televisores con películas infantiles y se organizan actividades de ocio, como talleres de globoflexia y espectáculos de payasos, con el objetivo de hacer más llevadera su estancia.

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Asimismo, las personas mayores o especialmente vulnerables reciben atención sanitaria cuando lo requieren, en coordinación con la Consejería de Sanidad. En todos los puntos permanece de forma continuada personal de Protección Civil de los distintos municipios. Desde el inicio del operativo, un total de 3.397 personas han sido evacuadas en autobuses del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.