Ayuso pide unidad y activa un plan de recuperación para la sierra oeste antes de que se extinga el incendio: "No vamos a esperar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un plan de recuperación para los municipios afectados por el gran incendio de la sierra oeste, pese a que el fuego continúa activo y sin estabilizarse. El Ejecutivo regional comenzará a evaluar los daños y desplegará ayudas para vecinos, ganaderos e infraestructuras con el objetivo de acelerar la vuelta a la normalidad.

"No vamos a esperar", ha afirmado la presidenta durante su comparecencia en Villamanta, donde ha defendido que el Gobierno regional trabaja ya en la evaluación de daños y en la planificación de ayudas para que los municipios recuperen cuanto antes sus servicios e infraestructuras. Ayuso ha recordado la experiencia de la Comunidad en anteriores emergencias, como la DANA, la borrasca Filomena o la pandemia, y ha asegurado que el objetivo es acelerar la reconstrucción de viviendas, carreteras y equipamientos públicos.

El incendio sigue activo y ya ha calcinado unas 22.000 hectáreas

La presidenta ha señalado que, cuatro días después del inicio del incendio, el fuego continúa sin estabilizarse y ha quemado ya alrededor de 22.000 hectáreas. Según ha explicado, la prioridad sigue siendo contener el avance de las llamas en municipios como San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Cadalso de los Vidrios, mientras también se combate la propagación hacia la provincia de Toledo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso atiende a los medios tras visitar este domingo junto a los reyes a las personas de las localidades afectadas por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que permanecen alojadas en el polideportivo de La Chopera de Villamanta. / EFE/Mariscal

En las labores de extinción participan cerca de 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, además de efectivos de la UME, Guardia Civil y otros servicios de emergencias, con el apoyo de medio centenar de vehículos terrestres y diez helicópteros.

Entre las primeras medidas anunciadas figura un millón de euros en ayudas de emergencia para explotaciones ganaderas afectadas por el incendio. Asimismo, la Comunidad ha preparado 20 tráileres con unas 300 toneladas de forraje y paja para alimentar al ganado y suministrará depósitos de agua a las explotaciones perjudicadas. Ayuso también ha anunciado un plan para recuperar más de 100 kilómetros de carreteras autonómicas dañadas por el fuego, con actuaciones prioritarias en los tramos más afectados.

Más de 55.000 afectados por evacuaciones y confinamientos

Según el balance ofrecido por la presidenta, más de 55.000 vecinos se han visto afectados por evacuaciones o confinamientos desde el inicio de la emergencia. La Comunidad ha habilitado 19 puntos de acogida en 15 municipios, ha reforzado la asistencia sanitaria y mantiene disponibles 800 camas hospitalarias para posibles evacuaciones. Además, el Servicio Madrileño de Salud ha atendido a más de un millar de personas, principalmente por problemas respiratorios.

El Gobierno regional también ha informado de que ya se ha restablecido la telefonía móvil y las comunicaciones en los municipios afectados, aunque se continúa trabajando para mejorar la cobertura.

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Asimismo, ha indicado que las primeras evaluaciones apuntan a que al menos 40 viviendas han quedado completamente destruidas y otras 300 presentan daños de consideración, si bien ha advertido de que estas cifras son todavía provisionales y previsiblemente aumentarán conforme avance la inspección sobre el terreno. La presidenta ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, de los alcaldes de los municipios afectados y de los voluntarios, al tiempo que ha pedido evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas del incendio y ha reclamado unidad institucional durante la gestión de la emergencia.