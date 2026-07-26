INCENDIO EN MADRID
El alcalde de Cenicientos se muestra con "esperanza" de que los vecinos puedan "volver pronto" a sus viviendas
El primer edil de Cenicientos detalla la complejidad de la evacuación por desinformación, pero asegura que se realizó sin incidentes una vez superado el caos inicial
EP
El alcalde de Cenicientos (Madrid), Jerónimo López, ha mostrado "esperanza" en que el incendio activo en la sierra oeste madrileña, que obligó este sábado a evacuar el municipio, no empeore y que los vecinos desalojados puedan "volver pronto" a sus viviendas.
Así lo ha manifestado en declaraciones a Televisión Española (TVE) recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que la "prioridad" del Gobierno municipal es conseguir una vía de entrada para que los ganaderos puedan alimentar al ganado de la localidad, donde se encontraba el primer Puesto de Mando de Mando Avanzado, que tuvo que ser desalojado y rehabilitado en Navalcarnero.
Precisamente, fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien tuvo que interrumpir la comparecencia de prensa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para avisar de la evacuación inmediata de Cenicientos.
El alcalde ha relatado que la evacuación se dio con cierta complejidad debido a la "desinformación" y al desalojo de la residencia de ancianos del municipio, pero ha afirmado que una vez se salió "del caos" el desalojo se produjo "perfectamente".
"El fuego es muy cambiante. La verdad es que ya se está alejando, se ha logrado controlar. Está haciendo mucho daño al Valle del Tiétar, pero yo creo que nos salvaremos. Pondremos una velita, creo que nos salvaremos", ha concluido.
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