El viento desplazará este sábado el humo del incendio de la Sierra Oeste hacia el sur de la Comunidad de Madrid

El cambio de dirección del viento previsto para este sábado modificará la evolución de la pluma de humo del incendio de la Sierra Oeste. Tras una noche con viento de componente oeste, las previsiones apuntan a que, a partir de las 10:00 horas, el viento girará a componente noroeste, lo que favorecerá el desplazamiento del humo hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid.

La previsión meteorológica para la jornada es más favorable que la del viernes. En la zona afectada por el incendio se esperan rachas máximas de viento de alrededor de 39 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 28 grados entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de protección ante la mala calidad del aire. Según la actualización de las 07.00 horas, los niveles de partículas PM2,5 y PM10 continúan situándose en valores considerados malos.

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Por ello, se aconseja utilizar mascarilla FFP2 en exteriores y que las personas vulnerables o con patologías respiratorias limiten al máximo su exposición al aire libre. Asimismo, quienes tengan que desplazarse en vehículo deben activar la recirculación del aire del habitáculo para reducir la entrada de humo.