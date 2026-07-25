"Si se para el camión aquí, lo flipamos": uno de los bomberos que atravesaron casi a ciegas un foco del incendio de Madrid en su momento álgido explica cómo lo vivieron

_"Lo vamos a cruzar chavales"

_"¿Pero... lo estais viendo? Dale, pero sin parar eh"

El vídeo impacta, y ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Grabado desde dentro de uno de los camiones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que está ayudando sobre el terreno en los terribles incendios que asolan la Comunidad, muestra a las claras los riesgos a los que se enfrentan los efectivos desplegados en la zona. En él se puede ver, por decirlo de alguna manera, lo que se encontró este grupo cuando, sin esperarlo, atravesaron un paraje apocalíptico en su busqueda del punto de encuentro de Pelayos de la Presa.

"Es que... Igual no teníamos que haber venido por aquí... Si se para el camión aquí, lo flipamos", comentaba en ese momento el conductor del camión, ante las palabras de asombro y respeto, casi eufemismo de miedo, de sus compañeros. A sus lados, fuego descontrolado, y de frente, arriba, abajo y en todos lados, humo. Mucho humo. "Es muy peligroso esto", coincidían mientras avanzaban por una carretera en la que apenas se veía nada.

La intrahistoria

"Estábamos por una carreterilla y justo estaba el desvío hacia la M-501, que nos habían dicho que era por ahí, el mando superior nos había dicho que era por ahí para llegar. Había una patrulla de la Guardia Civil cortando el tráfico, estaban con conos, y al vernos a nosotros que llegábamos nos abrieron el paso", cuenta, ya desde su casa y tranquilo después de lo vivido, uno de los bomberos que iba a bordo.

Obviamente, no esperaban lo que les esperaba unos metros más allá. "Lo único que vimos así, un poco fuera de lo normal, era que un hombre que había allí con la Guardia Civil nos hizo un gesto con la mano. Algo así como, 'qué cojones tenéis en pasar por ahí'. Luego ya cuando vimos todo lo entendimos", abunda sobre la escena que se encontraron.

"De repente"

"Fue un poco de repente, no vimos un momento en el que podíamos haber dicho 'para atrás' porque pensábamos que era un trámito corto y además, cuando te dan paso supuestamente es porque puedes. Y luego también que las indicaciones para llegar al punto de encuentro es que tenía que ser por esa carretera, porque había otra opción, pero parece ser que se tardaba como una hora más. Entonces, por eso fuimos por ahí", rememora.

"Pensábamos que era un trámito corto y se alargó un poco más, y luego se empezó a ver poco. Básicamente es lo que se ve en el vídeo, un poco más, a lo mejor estuvimos un minuto más", reflexiona sobre un trayecto de algo más de tres minutos que no olvidarán", explica.

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"Justo nos pilló pasando en el momento en el que las llamas estaban arrasando toda esa zona, porque luego hablé con un bombero de la Comunidad y me dijo que en esa zona habían estado toda esa mañana y que estaba totalmente limpia. Pero claro, como el fuego corría tan rápido y hacía tanto aire, pues es que enseguida se propagó", recuerda, con la calma de quien está acostumbrado a estas cosas. "Vamos, que fue eso, fue el momento ese un poquito más tenso y que no queríamos que se nos apagase el camión ni que hubiese nada así cruzado".