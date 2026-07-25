Confirmado por Sanidad: salir al exterior en Madrid puede ser perjudicial para la salud a causa de los incendios

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a través de una publicación en su cuenta de la red social X evitar permanecer en el exterior debido a la mala calidad del aire registrada en la Comunidad de Madrid como consecuencia de los incendios que afectan a la región.

"Debido a los incendios, hoy la calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", ha manifestado.

Ante esta situación, García ha recomendado evitar la actividad física al aire libre y utilizar mascarilla FFP2/95 y gafas de protección en caso de que sea necesario salir a la calle, informa Europa Press.

Atención a los síntomas respiratorios

La ministra ha instado además a solicitar atención sanitaria si se presentan dificultades para respirar, dolor en el pecho o sensación de falta de aire.

También ha pedido prestar "especial atención" a las personas vulnerables, mantenerse informado a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Recomendaciones de la Delegación del Gobierno y Emergencias Madrid

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha difundido otra serie de recomendaciones, entre ellas permanecer en espacios interiores con puertas y ventanas cerradas.

También ha aconsejado proteger especialmente a niños, personas mayores y ciudadanos con problemas respiratorios, además de mantenerse hidratado y beber agua con frecuencia.

Por su parte, Emergencias Madrid ha recordado la importancia de proteger los ojos y la piel y ha recomendado utilizar ropa de manga larga.

Diez localidades desalojadas y tres confinadas

Los incendios activos en la Comunidad de Madrid han provocado el desalojo de población en diez localidades y el confinamiento en otras tres, según han informado este sábado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid.