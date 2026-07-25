Fuegos forestales
Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo
El Gobierno asume el mando único de los incendios en Madrid y Ávila, que se gestionarán como un único foco con medios estatales, autonómicos y europeos
Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción. Además, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.
"La situación sigue siendo compleja y los expertos nos dicen que vamos a tener unas horas complejas porque las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Pero lo que sí que tenemos es una ventana de oportunidad", ha asegurado Sánchez desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), tras visitar la zona afectada y presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, después de que el Gobierno haya asumido el mando único al elevarse la situación operativa a nivel 3.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que los distintos focos declarados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila se abordan ya como "un único incendio", con un dispositivo unificado de respuesta y coordinación en el que participan medios estatales, autonómicos y locales, así como recursos del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Según ha indicado, una decena de comunidades autónomas están aportando efectivos y se espera la llegada de medios de Grecia e Italia, además de más de un centenar de militares del Ejército de Portugal desplazados a Ávila.
Sánchez ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y ha recalcado que la prioridad de los dispositivos es "salvaguardar vidas" y proteger los núcleos de población afectados, así como atender a las personas evacuadas y confinadas.
Fuente: El Periódico
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