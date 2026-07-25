La Sala Berlanga despide la temporada con el ciclo 'Un verano de cine', que reúne nueve películas hasta el 29 de julio

La Sala Berlanga de Madrid acoge hasta el próximo 29 de julio el ciclo Un verano de cine, una programación organizada por la Fundación SGAE que pondrá el broche final a la temporada con la proyección de nueve películas de cine contemporáneo en sesión doble de tarde.

El ciclo reúne algunos de los títulos más destacados de la temporada, con una selección que combina cine de autor, drama, comedia y documental a través de obras de directores consolidados y nuevas voces.

Entre las películas programadas figuran Yo no moriré de amor, de Marta Matute; Los Ilusos 13+13, de Jonás Trueba; Un poeta, de Simón Mesa Soto; Pizza Movies, de Carlo Padial; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; Todo lo que nunca fuimos, de Jorge Alonso; Pioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz; A la cara, de Javier Marco, y Tal vez, de Arima León.

La programación arrancó con Yo no moriré de amor, película ganadora del 18º Premio SGAE de Guion Julio Alejandro 2021 y uno de los títulos más premiados del Festival de Málaga 2026, donde obtuvo la Biznaga de Oro a la Mejor película española, además de dos Biznagas de Plata para Júlia Mascort y Tomás del Estal.

Junto a ella se proyectó 'Los Ilusos 13+13', en la que Jonás Trueba revisita su segundo largometraje y establece un diálogo entre ambas obras. Durante los próximos días también podrán verse 'Un poeta', una reflexión sobre los sueños y la creación artística firmada por Simón Mesa Soto; 'Pizza Movies', la propuesta de Carlo Padial que mezcla humor y cultura popular; 'Amarga Navidad', el último trabajo de Pedro Almodóvar tras su paso por el Festival de Cannes; y 'Todo lo que nunca fuimos', adaptación cinematográfica de la novela homónima de Alice Kellen dirigida por Jorge Alonso.

Asimismo, el ciclo incluye 'Pioneras. Solo querían jugar', documental de Marta Díaz de Lope Díaz sobre un equipo de fútbol femenino en la España de los años 70, galardonado con el Premio del Público en el Festival de Málaga; 'A la cara', de Javier Marco, centrada en el impacto del odio en las redes sociales; y 'Tal vez', de Arima León, que aborda la relación entre la trapecista Pinito del Oro y su biógrafa, Natalia Sosa.

Las proyecciones se celebran en la Sala Berlanga de Madrid en sesiones de tarde, a las 18.00 o 18.30 horas y a las 20.30 o 21.00 horas, con entradas a un precio de 3,50 euros.

SGAE documental

La Fundación SGAE retomará la actividad de la Sala Berlanga de Madrid tras el parón estival con una nueva edición de SGAE Documental, una muestra dedicada al cine documental que se celebrará del 1 al 12 de septiembre con una decena de producciones recientes en sesión doble de tarde.

La programación de esta edición recorrerá diferentes temáticas, desde el documental musical y la memoria histórica hasta la migración, el medio ambiente, la igualdad o los derechos humanos, con obras de cineastas consolidados y nuevos realizadores.

Entre los títulos seleccionados figura Hijos del Compás, de Miguel Forneiro, una producción centrada en las futuras figuras del flamenco de Jerez de la Frontera que sigue el proceso de creación de un espectáculo en el marco del Festival de Flamenco de Jerez. También se proyectará La Fibra Sensible, de Isabel Andrés Portí, que parte de una tragedia personal para sacar a la luz uno de los mayores escándalos ambientales y de salud pública.

La muestra incluirá además La Partitura del Cosmos, de Juan Manuel Villar, que explora la relación entre la lógica del universo y el lenguaje musical, y Pendaripen, de Alfonso Sánchez, un documental social que reúne diversos testimonios para denunciar la opresión sufrida por el pueblo gitano.

Asimismo, el público podrá ver Sustraiak, Raíces Perdidas, de Luis Arrieta, sobre el tránsito de la infancia a la edad adulta de tres jóvenes migrantes; Un Altre Pare (Otro Padre), de Mariona Guiu, una reflexión sobre el duelo y los vínculos familiares tras la muerte de su padre; Dones Muntanya (Mujeres Montaña), de Eduard Costa y Sònia Armengol, centrado en las experiencias de cuatro mujeres nacidas en los años 30; y Espacio Menguante, de Norma Debot y Cristina Mora, que aborda la persecución de activistas palestinas y personal del sector humanitario.

Completan la programación Herencia, de Ricardo Íscar, proyecto que participó en el XII Laboratorio de Escritura de Guion de Cine de la Fundación SGAE y que documenta la exhumación de cuatro jornaleros republicanos enterrados en una finca familiar durante la Guerra Civil; y Aldarriak, de Cecilia Muñoz y Juan Esteban Montoya, centrado en las vivencias de mujeres migrantes y personas disidentes de género.

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Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Berlanga de Madrid entre el 1 y el 12 de septiembre, en sesiones de tarde a las 18.00 o 18.30 horas y a las 20.30 o 21.00 horas, con entradas a un precio de 3,50 euros.