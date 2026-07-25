El refugio de David Bustamante a media hora de Madrid: piscina e interiores para la familia y la música

La casa de David Bustamante a media hora de Madrid no tiene la privacidad en su centro, como suelen hacer tantos otros rostros famosos, sino que lo ha pensado para disfrutar en un entorno familiar con la idea de componer y crear música tras 25 años de carrera artística.

Quince discos platino y uno de oro como muestra de su trayectoria, que para muchos comenzó en Operación Triunfo, Bustamante ha publicado once álbumes de estudio y recopilatorios. Ya muy lejos de sus orígenes humildes, cuando todavía vivía en un piso pequeño en San Vicente de la Barquera en Cantabria junto a sus padres y su hermano.

Desde siempre con este valor familiar, en mayo de 2021 pudo materializar su (lujoso) sueño: un hogar propio, además, junto a su esposa, la bailarina rusa (pero se crió en Mallorca), Yana Olina. Juntos le confesaron a ¡HOLA! que acababan de comprar su nueva vivienda en Boadilla del Monte.

David Bustamante, durante un concierto. / EUROPA PRESS

Un espacio para habitarlo con comodidad

Se trata de un recinto con dos plantas, jardín exterior y (cómo no en pleno verano) una piscina. La arquitectura es más bien contemporánea con líneas limpias y geometría asimétrica que resalta a la vista, no sólo por sus grandes dimensiones, sino porque se encuentra en un punto de la Comunidad donde el calor es mucho más soportable que el de la capital.

En esta fluidez, el cambio al exterior es casi imperceptible, lo pensaron como una extensión natural de la casa con estilo curado al detalle para garantizar la misma optimización del espacio y el toque atemporal de toda la casa. En definitiva, un patio diseñado para el disfrute, la relajación y la calma en medio de la capital.

Su piscina le permite darse un chapuzón este verano entre el minimalismo de su hogar. Asimismo, el intérprete de éxitos como "Cobarde", "El Aire Que Me Das" o "Dos Hombres Y Un Destino", ha revelado que la aprovecha para ejercitarse nadando habitualmente.

Bustamente junto a su hija con la piscina de su hogar de fondo / @davibusta

El máximo ejemplo de la arquitectura contemporánea

Como suele hacer esta corriente que tiende a la sostenibilidad, cuenta con grandes ventanales para darle paso a la luz natural y comunicar el exterior con el interior, lo cual genera una ilusión óptica que alarga las dimensiones de la casa, así como fluidez a la convivencia con el espacio.

Los neutros se juntan los cálidos, sin cederle el protagonismo al blanco de tal forma que la luminosidad y el contraste con la madera nunca se pierdan, y es que este estilo de arquitectura también se interesa por materirales que conecten con la naturaleza.

Bustamante relajándose en su piscina / @davibusta

Otro material predominante es el vidrio, incluso en las barandillas de la terraza. De esta forma, reafirman la luz como eje central, al mismo que tiempo que erigen su hogar sobre la fluidez visual gracias al respiro que permite este compuesto de estética ligera.

Decorado por su madre y su esposa

Sus seres más allegados han apostado por un interior moderno, siempre al rededor del comfort. La isla central de la cocina, por ejemplo, está cuenta con la compañía de taburetes con aires nórdicos y largas conversaciones en el desayuno.

Después de su participación en otro reality, el de MasterChef Celebrity, la cocina se ha vuelto el epicentro de su vivienda, ya que organiza comidas o cenas, donde el color viene a cuenta de los utensilios o piezas anaranjadas.

Bustamante preparando tortilla de patatas / @davibusta

En la misma línea, la decoración sigue la lógica de pulidez, muebles sencillos y una paleta todavía más simple entre blancos, beiges y matices cálidos para crear un ambiente sereno, que no puede ir mejor complementadas que son fotografías personales y cuadros significativos.

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El comedor tiene lámparas de techo con pantallas de cristal ahumado, reforzando la luz cálida y el abrigo familiar del recinto. También lo hace la estantería abierta, que funge su papel decorativo y al mismo tiempo da detalles personales a partir de imágenes y pequeños objetos.