El Real Madrid ofrece 120 millones de euros por Diomande

El Real Madrid ha decidido y va con todo. El club blanco ha activado la operación por Yan Diomande, la gran revelación del Mundial, y según ha podido saber SPORT el precio del fichaje será de 120 millones de euros. Una apuesta de presente y futuro para reforzar el ataque de Mourinho.

120 millones para adelantarse a Europa

El Madrid ha dado el paso en firme por el extremo del RB Leipzig. Según ha podido saber SPORT, la operación se cerrará en el entorno de los 120 millones de euros, la cifra con la que el conjunto blanco pretende ganar la partida a la fuerte competencia europea por el marfileño. El movimiento coge fuerza después de que la vía Michael Olise se complicara por la negativa del Bayern a facilitar su salida, lo que ha llevado a la dirección deportiva a acelerar por el joven atacante.

Fabrizio Romano había anunciado ayer por la noche que el Leipzig había rechazado una primera oferta de 90 + 10 millones, la cifra en la que cerrará el acuerdo entre clubes será de 120.

Diomandé, de 19 años, es uno de los perfiles más codiciados del continente. Llegó al Leipzig el pasado verano procedente del Leganés por unos 20 millones y cerró la temporada con 12 goles y ocho asistencias en la Bundesliga. Zurdo de banda, se mueve sobre todo por la izquierda —aunque puede caer a la derecha o aparecer por dentro— y su desborde ya le ha valido comparaciones con Vinicius. Un jugador vertical, eléctrico y con gol, justo el tipo de futbolista que el Madrid buscaba para dar otra dimensión a su banda.

La operación está muy avanzada y se podría cerrar en breve.

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Una apuesta por el futuro

Con contrato en Alemania y apenas 19 años, Diomandé encaja en la política de fichajes jóvenes del club. Su irrupción en el Mundial disparó su cotización y convirtió al Madrid en uno de los grandes candidatos a hacerse con él. La operación está a punto de cerrarse, el marfileño sería una de las grandes apuestas ofensivas del proyecto de Mourinho.