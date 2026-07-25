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SUCESO EN MADRID

Muere un motorista de 25 años en un accidente en la avenida de la Albufera, en Vallecas

La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid investiga las circunstancias del siniestro

Muere un motorista de 25 años en un accidente en la avenida de la Albufera, en Vallecas.

Muere un motorista de 25 años en un accidente en la avenida de la Albufera, en Vallecas. / Emergencias 112 Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

Un motorista de 25 años ha muerto este sábado tras sufrir un accidente en la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron al joven, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria a su llegada. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, no fue posible revertir la situación y los facultativos confirmaron su fallecimiento.

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La Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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