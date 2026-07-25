Muere un motorista de 25 años en un accidente en la avenida de la Albufera, en Vallecas.

Un motorista de 25 años ha muerto este sábado tras sufrir un accidente en la avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron al joven, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria a su llegada. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, no fue posible revertir la situación y los facultativos confirmaron su fallecimiento.

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