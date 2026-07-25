Entrevista |
El incendio en la sierra oeste de Madrid obliga a evacuar Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y todo el Valle del Tiétar
El delegado del Gobierno en Madrid ha anunciado la orden de evacuación para más de 5.000 personas en dos municipios madrileños afectados por el avance de las llamas
Siga en directo la evolución de los incendios en la Comunidad de Madrid
EP
El incendio de la sierra oeste obliga a desalojar Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Franscisco Martín, desde Cenicientos, donde ha sido instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Además, el Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas.
Martín ha descrito el momento como "extremadamente complejo" después de que el Valle del Tietar haya sufrido "una evolución muy intensa del incendio y fruto de ello en Ávila se acaba de decretar la evacuación de una población de unas 30.000 personas en siete municipios".
Esto también afecta en una parte a la Comunidad y ha motivado el envío de una alerta para la evacuación de dos municipios madrileños adicionales, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Virios. Suman 5.000 personas evacuadas más en la región.
El fuego de Ávila obliga a evacuar otros siete pueblos y deja 13.750 afectados tras una noche "complicada"
En Ávila, el incendio forestal de Burgohondo, que afronta este sábado su cuarta jornada, ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de las localidades de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla y Casavieja tras una noche "complicada" por el cambio constante de las condiciones meteorológicas y la proximidad del incendio que avanza desde la Comunidad de Madrid, mientras que por el momento las población afectada alcanza los 5.150 desalojados y 8.600 personas confinadas.
Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones a los medios junto a la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María González Corral, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, situado en Navaluenga.
- Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
- Consulta en tiempo real el mapa de incendios en Madrid: focos activos y zonas bajo vigilancia
- DGT lo confirma: estas son las carreteras cortadas por los incendios en Madrid
- Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad: 'Uno de los contenedores tenía humo
- La Comunidad de Madrid lanza un aviso por el humo de los incendios: esto es lo que debes hacer para protegerte de las cenizas
- De Villa del Prado a Navas del Rey: estos son los municipios de Madrid afectados por los incendios
- Cómo recibir gratis una alerta en el móvil si se declara un incendio cerca de tu casa o finca
- Estos son todos los incendios que mantienen en alerta a Castilla-La Mancha: consulta aquí el mapa en tiempo real