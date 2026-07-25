El incendio en la sierra oeste de Madrid obliga a evacuar Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real y todo el Valle del Tiétar

El incendio de la sierra oeste obliga a desalojar Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Franscisco Martín, desde Cenicientos, donde ha sido instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Además, el Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas.

Martín ha descrito el momento como "extremadamente complejo" después de que el Valle del Tietar haya sufrido "una evolución muy intensa del incendio y fruto de ello en Ávila se acaba de decretar la evacuación de una población de unas 30.000 personas en siete municipios".

Esto también afecta en una parte a la Comunidad y ha motivado el envío de una alerta para la evacuación de dos municipios madrileños adicionales, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Virios. Suman 5.000 personas evacuadas más en la región.

El fuego de Ávila obliga a evacuar otros siete pueblos y deja 13.750 afectados tras una noche "complicada"

En Ávila, el incendio forestal de Burgohondo, que afronta este sábado su cuarta jornada, ha obligado a ordenar la evacuación preventiva de las localidades de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tietar, Navahondilla y Casavieja tras una noche "complicada" por el cambio constante de las condiciones meteorológicas y la proximidad del incendio que avanza desde la Comunidad de Madrid, mientras que por el momento las población afectada alcanza los 5.150 desalojados y 8.600 personas confinadas.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en declaraciones a los medios junto a la consejera de Medio Ambiente de la Junta, María González Corral, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Burgohondo, situado en Navaluenga.