El Langui, el polifacético artista madrileño que sueña con los Los Ángeles 2028: "El fútbol me enseñó a vestirme solo y la boccia me ha reenganchado al deporte"

Juan Manuel Montilla (Madrid, 1979) para los documentos oficiales. ‘Langui’ para quienes durante años escucharon sus temas, éxitos del rap español, con La Excepción. Juanma para los más cercanos. Un artista que ha clavado rimas, presentado programas de televisión, dirigido películas, ejercido como actor y abierto sus propios restaurantes. Consciente de la parálisis cerebral de nacimiento que le provocó espasticidad y, precisamente por ello, firme y tozudo a la hora de demostrar que las barreras siempre tienen una solución.

Es justo lo que le ha sucedido al descubrir la última de sus versiones: la que le ha permitido proclamarse campeón de España de boccia en apenas unos meses. Un deporte paralímpico de precisión y estrategia que El Langui compara con el ajedrez por la destreza mental que requiere. Acaba de conquistar el bronce en la categoría BC1 en la Copa del Mundo de Póvoa de Varzim y ha sido convocado con la selección para el Mundial, que se disputa en Seúl del 24 de agosto al 4 de septiembre. En el horizonte, como explica en conversación con SPORT durante el Sports Summit, aparece el sueño de participar en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El Langui, bronce en la Copa del Mundo de Póvoa de Varzim e imparable al Mundial de Corea / Archivo

Pregunta. Lleva apenas unos meses compitiendo en boccia y ya se ha convertido en campeón de España, además de conseguir sus primeras medallas internacionales.

Respuesta. Lo que hago es intentar dar el cien por cien. Estoy aprendiendo mucho. Llevo solo un año y medio en este deporte y es verdad que el progreso está siendo bastante importante, con resultados muy buenos. Ahora acabamos de proclamarnos campeones de España en la categoría BC1 y también han llegado las primeras medallas internacionales, como el bronce en la Copa del Mundo de Portugal. Pero, sobre todo, me quedo con que estamos aprendiendo mucho. Estoy rodeado de un muy buen equipo y de un gran entrenador, Juanan López que lleva muchos años entrenando boccia. Ha formado parte del equipo técnico de la selección española y poder tenerle como entrenador personal, tanto a nivel nacional como internacional, me está ayudando a progresar muy rápido. Estoy muy contento y con muchísima ilusión.

P. ¿Cómo entra la boccia en su vida?

R. Por Raúl González, al que todo el mundo conoce como Champi en el mundo del deporte adaptado. Él fue quien me escribió, quien se puso en contacto conmigo, quien me invitó a hacer deporte y quien me dijo que sí había un deporte para mí. Me dijo: "Claro que sí, está la boccia". Fue quien me introdujo en el mundo del deporte adaptado, en el mundo de la boccia y quien, además, está haciendo un papel fundamental en mi carrera deportiva.

Está a la cabeza de mi itinerario, ha cogido las riendas y está en contacto directo con el resto de mis oficinas, tanto de teatro como de cine y de música, para intentar que todas estemos coordinadas con las fechas. Sobre todo, también está pendiente de cuidarme para que pueda llegar con el mayor rendimiento posible a cada competición. Es quien hace de enlace con la Federación, con el Comité y, en general, con todo. Tener una figura que te cuida, que conoce el mundo del deporte adaptado y que, además, está por encima de los resultados, pendiente de ti y de que estés bien, para mí está siendo una pieza clave desde que empecé en este deporte y también para explicar el ritmo de progresión que estoy teniendo.

P. ¿Cómo definiría la boccia para quien nunca la haya visto?

R. Yo siempre digo que es el ajedrez de las bolas. Es un deporte en el que tienes que tener puntería, control de la fuerza y mucha estrategia. Partiendo de esas tres cosas, por eso la denomino el ajedrez de las bolas.

P. ¿Qué es lo que más le ha costado aprender y qué habilidades exige competir en la boccia?

R. Lo más complicado al principio en la boccia es la configuración, como creo que ocurre en todos los deportes, especialmente en los deportes adaptados. Tú tienes una discapacidad, tu cuerpo tiene una fisionomía determinada y tienes que adaptarte a ese deporte. Aunque sea un deporte adaptado, tienes que aprender a trabajar tu cuerpo para hacer ese lanzamiento, para colocarte en la silla y para saber cómo tirar y cómo lanzar.

Eso es lo más complicado al principio. Cómo colocar las piernas. Si las pongo de una manera no tengo precisión ni equilibrio suficiente. Cómo puedo enganchar la mano para no volcar a la hora de hacer una tumbada o de lanzar a ocho metros. Yo creo que esa configuración es lo más difícil al principio. Cuando ya consigues esa configuración, llega la precisión, la puntería y, sobre todo, la estrategia.

Las bolas de boccia interactúan de forma diferente unas con otras. No es como la petanca. Allí son tres bolas y las tres son iguales. Aquí son seis bolas que pesan lo mismo y tienen el mismo diámetro, pero por dentro tienen un espesor diferente. Eso hace que una bola sea más dura, más blanda o semiblanda. Te permite elegir cómo quieres jugar. Puedes utilizar las seis duras, las seis blandas o combinar dos semiblandas y dos blandas, dependiendo de la estrategia.

Si sabes que a tu rival le cuesta llegar a una determinada distancia, puedes elegir un tipo de bolas para plantearle el partido de una forma concreta. Si quieres defender e intentar conservar un resultado, puedes utilizar bolas más blandas o semiblandas para construir barreras y hacer que al rival le cueste mucho quitarlas. Eso es lo que hace que sea un deporte tan bonito. Tiene muchísima estrategia, pero también exige mucha precisión, mucha puntería, un buen lanzamiento de brazo y un gran control de la fuerza.

P. Estamos en pleno ciclo paralímpico. ¿Cómo ve el objetivo de llegar a Los Ángeles 2028?

R. Esa es la hoja de ruta. Es verdad que tengo que decir que he empezado tarde en este ciclo. He entrado un año y medio más tarde que el resto y eso significa que hay campeonatos internacionales a los que no has ido y en los que no has podido puntuar. Aquí no hay que olvidar que lo importante es intentar que la selección española te convoque y te lleve al mayor número posible de competiciones internacionales para sumar puntos en el ranking. Ahora tengo la sensación de que, en los internacionales a los que vaya, tengo que intentar hacer un buen papel, llegar al podio y seguir puntuando.

Es complicado. El itinerario pasa por intentar meternos en la repesca, porque clasificarse directamente ahora mismo creo que ya no daría tiempo. Tendría que conseguir oro o plata en prácticamente todos los internacionales que dispute y eso es muy complicado. Si no es así, el objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible para intentar entrar en esa repesca y jugárnosla allí. Lo importante y lo bonito es que este año voy a disputar varios torneos internacionales y que la selección también se ha clasificado para el Mundial de Corea. Creo que eso es lo más positivo que podemos tener de cara a sumar la mayor puntuación posible.

P. El deporte siempre ha estado muy presente en su vida y en sus canciones.

R. El deporte me ha ayudado muchísimo. Cuando era pequeño era el fútbol lo que me hacía superarme. Me hacía aprender a ponerme un calcetín, a vestirme yo solo o a ducharme. Si no te vestías, no bajabas a jugar al fútbol con tus amigos. Mi madre no bajaba la guardia. Me decía: "No, no vas a bajar". Y eso hacía que me esforzara por superarme.

Después bajaba a jugar, me caía, aprendía a levantarme, a integrarme, a rematar de cabeza... Yo andaba con mucha más soltura de la que tengo ahora. Pero, claro, cuando cumplí 12 años mis amigos empezaron a meterse en los equipos del barrio o de la periferia y a mí me decían: "Tú puedes esperar ahí, en la grada". En ese momento el deporte dejó de estar para mí. El deporte adaptado no tenía la visibilidad ni la presencia que tiene ahora. Me desenganché porque no había deporte para mí, o al menos yo no lo veía, y entonces me enganchó la música. Y la música, a veces, es muy fuerte, y ahí ya está todo escrito.

Pero que el deporte haya reaparecido ahora, en este momento de mi vida, ha cambiado completamente mi día a día. Mira que hago cosas. Sigo trabajando, tengo proyectos muy bonitos. Estoy interpretando en cine, estoy empezando también a dirigir, hago teatro como actor, dirijo obras de teatro, sigo con la música... Tengo proyectos muy bonitos, me siento realizado y me considero una persona muy afortunada. Sin embargo, de repente aparece el deporte y se complementa con todo lo demás.

Me está dando algo que el resto de proyectos no me da. Te hace sentir muy bien, te da disciplina, te hace ser mejor, seguir inspirándote, integrarte en un grupo, competir y adquirir hábitos saludables. El deporte hace bien, da igual que compitas al máximo nivel o que no compitas. Da igual el nivel que tengas. El deporte te hace bien y a mí me lo está haciendo. Y, además, se me está dando bien. Estoy empezando a competir en grandes campeonatos y poder añadir también esa parte competitiva es una maravilla.

P. Ahora que tantos se lanzan a tener sus propios clubes, sobre todo a través de plataformas como la Kings League, ¿le veremos alguna vez fundar y presidir al Besolla FS? Ese mítico equipo de fútbol sala del que contabas su historia en un tema de La Excepción en 2008.

R. (Ríe) La verdad es que no. Ahora mismo estoy totalmente enganchado a la boccia y al deporte. El fútbol sigo viéndolo y disfruto mucho del Mundial y de otras competiciones, pero estoy bastante desconectado del día a día. No quiero decir que no me guste, sino que ahora mismo estoy centrado en otro deporte. Además, tengo tantos proyectos que los ratos libres que me quedan los dedico a entrenar, a estudiar estrategia con mi equipo y a la boccia. Ahora mismo es boccia, boccia y más boccia.

P. Acaba de dirigir Ganas de vivir, un documental sobre Desirée Vila, que perdió una pierna por una negligencia médica cuando era una prometedora gimnasta y acabó reinventándose hasta convertirse en atleta paralímpica. ¿Qué le enseñó contar una historia como la suya?

R. Muy bien, porque aunque yo tenga discapacidad, al final conoces a otras personas con discapacidad y otras historias de superación personal que te enseñan a gestionar muchas cosas. Te enseñan a seguir tirando para adelante y también a afrontar miedos que quizá tú todavía no habías superado. A veces, viendo las historias de otras personas, esos miedos los acabas venciendo o, por lo menos, te hacen reflexionar y apoyarte en ellas.

La historia de Desirée es una historia conmovedora, que invita a moverse y a hacer cosas. Nos da un ejemplo muy claro de lo que significa aceptar tu cuerpo, vivir sin rencor, saber perdonar y reinventarse. Poder vivir esa historia de cerca, contarla y dirigirla a través de mi mirada me permitió tocarla, palparla y conocerla muy de cerca. Todo eso también te ayuda.

Estamos muy contentos con el resultado. Está siendo muy bonito el recorrido que está teniendo por festivales, como el Festival de Málaga o el Festival de Ibiza, donde además conseguimos un premio. Tenemos muchas ganas de que llegue a Movistar Plus+, de que la gente pueda disfrutarlo y, después, también de verlo en RTVE.

P. Y este verano, del Mundial de fútbol al Mundial de Boccia en Corea del Sur… Ojalá después de la estrella de España pueda llegar también la suya.

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R. Lo bonito del Mundial es que te la juegas en muy pocos partidos y, cuando vas avanzando, todo se decide a un solo encuentro. Ese tipo de competiciones me encanta. En las ligas todo es más progresivo, es un trabajo de todo el año y eso también tiene su atractivo. Me gustan mucho los formatos de eliminación directa, en los que me veo implicado ahora que hago deporte. En la boccia también pasa algo parecido. Empiezas con una primera fase de grupos y, a partir de ahí, cada partido es un todo o nada. Eso te obliga a sacar tu mejor versión, a estar muy activado y a dar lo mejor de ti. Eso es lo que tiene el deporte, da igual cuál sea. El que no es favorito puede ganar al favorito y eso me parece maravilloso.

Fuente: Sport