El servicio de la Línea 9 de Metro de Madrid se ve afectado por una avería en Rivas

La circulación de la Línea 9 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida entre las estaciones de Rivas Vaciamadrid y Rivas Futura, en ambos sentidos, como consecuencia de una incidencia en las instalaciones.

Según la información facilitada por Metro, el tiempo estimado para restablecer el servicio supera los 15 minutos, aunque la evolución de la incidencia determinará la reapertura del tramo afectado.

Además, Metro recuerda que hasta el próximo 13 de agosto permanece cerrado por trabajos de mejora el tramo de la Línea 9 comprendido entre Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid.

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Para garantizar la movilidad de los viajeros, se mantiene habilitado un servicio sustitutivo gratuito de autobuses mientras duren las obras en ese tramo de la línea.