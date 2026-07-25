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FUEGO EN MADRID

Los incendios obligan a cortar 13 tramos de 10 carreteras de la Comunidad de Madrid

El fuego mantiene cerradas vías clave como la M-507, la M-501 o la M-540 y la Comunidad pide evitar desplazamientos innecesarios

24/07/2026 Agentes de la Guardia Civil cortan el acceso a San Martín de Valdeiglesias, a 24 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). En Madrid, el número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos. SOCIEDAD Rafael Bastante - Europa Press

24/07/2026 Agentes de la Guardia Civil cortan el acceso a San Martín de Valdeiglesias, a 24 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). En Madrid, el número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos. SOCIEDAD Rafael Bastante - Europa Press / Rafael Bastante - Europa Press / Europa Press

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid mantienen este sábado cortados 13 tramos de 10 carreteras de la red viaria regional. El Gobierno autonómico ha pedido a la población que evite los desplazamientos innecesarios para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

La M-507 y la M-501, entre las carreteras más afectadas

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid mantienen este sábado importantes restricciones de tráfico en la red regional. Según ha informado el Gobierno autonómico, permanecen cortados 13 tramos de 10 carreteras, entre ellas algunas de las principales vías de la Sierra Oeste.

La M-507 permanece cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También están totalmente cortadas la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Restricciones en otras carreteras de la Sierra Oeste

Además de los cierres totales, continúan las restricciones en otros puntos de la red viaria regional:

  • M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
  • M-510, a la altura del kilómetro 40, entre Chapinería y Colmenar del Arroyo: cortada en sentido decreciente.
  • M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: tramo cortado.
  • M-512, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda: cortada en sentido ascendente.
  • M-501, a la altura del kilómetro 34, en Colmenar del Arroyo: cortada en sentido ascendente.
  • M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: corte total.
  • M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: corte total.
  • M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, a partir de la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.
  • M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.

La Comunidad pide evitar desplazamientos

La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha actualizado el estado de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste y mantiene la recomendación de evitar desplazamientos que no sean imprescindibles.

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La Comunidad de Madrid ha insistido en que estas restricciones buscan facilitar la actuación de los servicios de intervención y garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras continúan las labores de extinción del incendio.

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