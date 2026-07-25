Giro en el caso Rodri: espera luz verde para vestir de blanco

El futuro de Rodri Hernández continúa acaparando la atención del mercado de fichajes. Cuando parecía que las informaciones sobre el centrocampista español se movían entre rumores y especulaciones, una nueva actualización ha vuelto a situar la operación en primer plano. Según informó este viernes el periodista Matteo Moretto, el internacional español se mantiene a la espera de que el Real Madrid y el Manchester City alcancen un acuerdo económico para cerrar su traspaso.

La información difundida por Moretto apunta además a que Rodri ya tendría un acuerdo verbal con el conjunto madridista respecto a las condiciones de su futuro contrato. De esta forma, el principal empujón para completar la operación estaría ahora en las negociaciones entre ambos clubes, que continúan tratando de acercar posturas sobre la cantidad definitiva de la transferencia.

El futbolista, considerado uno de los mejores mediocentros del mundo y una pieza fundamental tanto en el Manchester City como en la selección española, sigue siendo una prioridad para reforzar el centro del campo blanco. Sin embargo, el elevado valor de mercado del jugador y la postura del club inglés convierten la operación en una de las más complejas del verano.

Versiones enfrentadas sobre el estado de la operación

La información de Moretto llega después de varias semanas marcadas por versiones muy diferentes sobre el posible desembarco de Rodri en el Santiago Bernabéu. Desde Inglaterra, algunos medios habían señalado que el Manchester City mantenía una postura firme y que no contemplaba negociar la salida de uno de sus futbolistas más importantes.

Por su parte, diferentes periodistas especializados en el mercado de fichajes habían informado de contactos entre el entorno del jugador y el Real Madrid, aunque sin concretar el grado de avance de las conversaciones. Mientras algunas fuentes apuntaban a un interés real del club blanco, otras rebajaban las opciones de que la operación pudiera cerrarse este mismo verano o incluso aseguraban que no había interés por parte de los madrileños en fichar al capitán de la selección.

La última actualización de Moretto sitúa ahora el foco en la negociación entre entidades, dando por avanzado el entendimiento entre el jugador y el Real Madrid, un escenario que supone un paso importante respecto a las informaciones que se habían conocido hasta la fecha.

Rodri como jugador del Manchester City / EFE

El Real Madrid busca cerrar una incorporación estratégica

La posible llegada de Rodri responde a una necesidad que el Real Madrid lleva tiempo analizando, concretamente desde la salida de Toni Kroos en 2024. El club blanco considera al internacional español una de las grandes referencias mundiales en su posición y un futbolista capaz de liderar el centro del campo durante los próximos años.

Además de su rendimiento en el Manchester City, el madrileño viene de consolidarse como una figura clave en los éxitos recientes de la selección española, convirtiéndose en uno de los nombres más cotizados del mercado internacional tras proclamarse campeón del mundo y mejor jugador del Mundial 2026.

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Rodri con el trofeo al mejor jugador del Mundial 2026 tras la final contra Argentina. / EFE

Por el momento, no existe un acuerdo cerrado entre los clubes y la operación continúa abierta. Con el entendimiento verbal entre jugador y Real Madrid ya encarrilado, las próximas semanas serán decisivas para conocer si ambas entidades consiguen acercar posturas y completar uno de los movimientos más relevantes del mercado.

Fuente: Superdeporte